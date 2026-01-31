Gustavo Puccini: "Se necesita una modernización laboral porque en las últimas décadas no creció el empleo formal"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe dialogó con Ámbito y le abrió la puerta de discutir el proyecto en el Congreso. “Hacía falta este debate porque venía postergándose hace mucho”, dijo. Pidió poner la mirada en la "micro" y destacó el vínculo comercial con China.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini , aseguró que “se necesita una modernización laboral porque en las últimas décadas no creció el empleo formal” aunque aclaró que el proyecto requiere “una mirada en la micro para que las condiciones de consumo mejoren”. “Hacía falta este debate porque venía postergándose hace mucho”, sostuvo.

Entrevistado por Ámbito , el funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro opinó sobre las oportunidades y desafíos que ofrece la coyuntura, con énfasis en los acuerdos comerciales en ciernes con los EEUU y entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, habló de los reclamos a Nación por rutas e infraestructura , de la necesidad de reforzar los vínculos comerciales y de la reciente visita de empresas chinas a la provincia, encabezada por el embajador de ese país en la Argentina, Wang Wei.

Gustavo Puccini: Hace muchos años que no se realizaba una misión comercial institucional encabezada por un embajador, en este caso el de la República Popular China. Hubo un compromiso importante, porque estuvo dos días y medio en Santa Fe. Es la tercera vez que viaja a la provincia. Además, llevó a 12 empresas de jerarquía, que nos permitió a nosotros presentarles a más de 36 empresas santafesinas para demostrar nuestra matriz productiva. En esta apertura comercial, hay oportunidades y desafíos, no por eso no hay riesgos. Nosotros nos enfocamos en las oportunidades que podamos tener.

G.P.: Hablamos mucho de buscar complementariedades con una economía como la de China, poder exportarles más. Después de la India y Brasil, hoy es el tercer destino de las exportaciones de Santa Fe. Aparecen China y también Vietnam. Armamos una hoja de ruta de trabajo con el embajador. La banca financiera china puede acompañar con créditos a empresas que tengan hoy vinculación con China. Varias empresas santafesinas trabajan con maquinaria china, que les mejoró el proceso productivo y que las trajeron a menor costo de lo que les salía una máquina de Alemania o Italia. Ese vínculo ya existe. Muchas empresas santafesinas viajan a China para conocer qué importar o qué avance tecnológico están teniendo.

P.: ¿Qué les interesa venderle a China?

G.P.: Este año vamos a ir por invitación del embajador a la feria de la importación que realiza China. Es la feria que usan para comprar. Ahí vamos a participar como Santa Fe por primera vez en la historia. Después, queremos mostrarles los proyectos de infraestructura en los que pueden estar interesados, quizás en financiamiento o en participar en iniciativas que tienen que ver con la logística (ferroviarias, portuarias, etc.). Mejorar la competitividad de lo logístico es mejorarles a las empresas de Santa Fe pero también a las empresas de otros países que operan acá. El embajador estuvo por tercera vez en la provincia; una de ellas había sido hace muy poquito, porque salió el primer embarque de trigo desde Timbúes con la empresa Cofco. En su último día de visita, sugerí que recorriera algunos de los puertos de Santa Fe.

Del puerto de Rosario se exporta litio hacia China, que llega desde Salta. La zona franca, que es un lugar que tenemos en Villa Constitución, cuenta con muelle propio. No todas las provincias cuentan con esta infraestructura. Me parecía propicio que se conociera, en estos tiempos, los beneficios que tiene una zona franca, tanto para importar como para exportar.

P.: El embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, había advertido por el vínculo de China con las provincias. ¿Eso los condiciona?

G.P.: No, por varias razones. No tuvimos ninguna advertencia ni presión. Además, somos la segunda provincia exportadora del país. Tenemos a la internacionalización de nuestras empresas como una política de Estado y aplicamos herramientas y políticas activas para acompañarlas, porque son ellas las que exportan. Hay más de 700 empresas que exportan. No es con EEUU o con China: es con EEUU y con China. También con el mercado árabe, con África, con la Unión Europea. Son los destinos con los que Santa Fe comercializa. Estaríamos muy equivocados en no generar estas relaciones institucionales y comerciales. Como Estado, acompañamos a muchas empresas a ferias internacionales. Hace muy poco estuvimos con el propio gobernador. Fue el paso previo para conseguir financiamiento externo por u$s800 millones. Nuestra mirada es de una Santa Fe exportadora. Buscamos que cada vez se pueda exportar mayor valor agregado, es el gran desafío que tenemos.

Desde el primer año de gestión de Pullaro, llevamos adelante el Santa Fe Business Forum. Lo hicimos por segunda vez en 2025 y este año lo vamos a volver a hacer. Durante cinco días, casi 250 compradores de más de 40 países del mundo comercializan, en rondas de negocios mano a mano de 20 minutos, con 1.000 empresas santafesinas de 50 rubros productivos. Eso grafica la fortaleza que nosotros vemos en la posibilidad de que nuestras empresas puedan exportar. Tenemos más de 35 puertos entre públicos y privados y dos aeropuertos internacionales, desde donde se puede exportar: Rosario y Sauce Viejo. Además, estamos ubicados en un hub logístico. Por eso apuntamos al reclamo permanente ante Nación para mejorar la infraestructura logística. Si no, es bastante contradictorio tener una licitación de la hidrovía para que vengan buques de mayor porte o pretender acuerdos comerciales sin solucionar temas de competitividad, como no arreglar rutas nacionales.

P.: ¿Interfieren los ruidos políticos en socios como Brasil?

G.P.: El vínculo económico subsiste a los ruidos. Es uno de los cinco primeros destinos de Santa Fe y es un socio estratégico nuestro. Por lo que fuese tenemos que cuidarlo; por eso participamos en ferias allí y acompañamos a nuestras empresas. A veces creo que hay más proclamas de discursos que desde lo real. Lo privado sigue también su camino.

P.: Hay dos grandes acuerdos comerciales en ciernes: uno con EEUU y otro Mercosur-Unión Europea. ¿Qué expectativas tienen en Santa Fe?

G.P.: Tenemos expectativas de trabajar sobre las oportunidades. La aprobación que pueda darse -hay que ver qué pasa con el parlamento europeo- colocará a un bloque mercado que va a ser casi el más grande del mundo. Santa Fe puede profundizar sus exportaciones, por lo que es de interés para ese mercado, que además tiene un poder adquisitivo alto. Santa Fe juega con las carnes, lácteos, biocombustibles, soja, miel. Tenemos oportunidades que pueden ser importantes. No por eso deja de tener riesgos y por eso hay temor en la parte europea. Con todas estas aperturas comerciales, nuestra mirada siempre está puesta en las pymes; la matriz productiva de Santa Fe se sustenta en las pymes y eso lo queremos cuidar. Cuidar no implica cerrarse a oportunidades de aperturas comerciales, sino ver cómo acompañamos a nuestras empresas con créditos, capacitaciones, poniendo a disposición ciencia y tecnología para mejorar sus procesos productivos y con infraestructura, de gas y eléctrica. Con EEUU lo mismo. No tenemos la letra chica, pero se nos abren muchas oportunidades por las inversiones que ellos tienen en la Argentina y en Santa Fe en particular. Hay oportunidades para algunas economías incluso regionales de Santa Fe. La carne por supuesto que es de interés, pero no conocemos el detalle todavía del acuerdo.

P.: ¿Qué le reclaman actualmente al Gobierno nacional?

G.P.: Venimos a hacerle un planteo al Gobierno nacional. Acabo de pedirle que nos habiliten ocho puntos de gasoductos que tenemos en Santa Fe con obras terminadas desde 2019. Llegó el caño del gas y solo falta un trámite administrativo: que Enarsa diga "ok, podés operar este gas". Son cosas insólitas. Necesitamos que ese gas llegue a una empresa o a una casa para que baje el costo. Está todo listo pero falta una aprobación burocrática. Eso es lo que a veces pide Santa Fe en esta mirada con las aperturas.

P.: Son una de las provincias que más insisten con la situación de las rutas nacionales. ¿Tiene impacto real para transportar la producción?

G.P.: Impacta muchísimo, no solamente en la producción, sino también en la diaria de todos los vecinos. Yo los invitaría a transitar por cualquier ruta nacional que va por Santa Fe. Algunas, la verdad, que no solo dan vergüenza, sino también preocupación: se han cobrado vidas estas rutas. Algunas son intransitables. No solamente el mantenimiento de lo que ya son cráteres en vez de pozos, sino en el corte del pasto, que tapa los carteles. Ni hablar de la iluminación. Es un error del Gobierno nacional porque se está perdiendo un activo vial. Es como cualquier casa si no la mantenés: se te empezó a romper la cocina, después el comedor, el living y el baño. Cuando querés arreglar la casa completa, terminás gastando cuatro veces más de lo que hubieses gastado si hacías un buen mantenimiento. Quizás Santa Fe tiene un planteo de mayor fuerza que otras provincias, pero lo hacemos porque somos un embudo. En Santa Fe desembocan las principales trazas ferroviarias del país, las rutas nacionales. Desde nuestra provincia se exporta casi el 80% de la producción de granos de la Argentina. Ahora se están exportar los minerales como el litio. Los dos grandes polos que intentan crecer en Argentina, muchos salen por Santa Fe. Si no mejoramos lo logístico, perdemos competitividad para lo productivo. Ni hablar de la seguridad vial para que cualquiera que circule.

P.: El Gobierno sostiene que la "mejor política productiva es la que no existe". ¿Les inquieta esta mirada?

G.P.: A nosotros nos caracteriza la gestión permanente en todos los temas. Son los contrastes que podemos tener de mirada con algunas políticas nacionales o de otras provincias, pero trabajamos mucho con la gestión permanente; estar muy cerca, muy en contacto, en el territorio. La gente espera de nosotros la solución de los temas. No hay mucha más paciencia para no solucionar temar de parte de la gente. Ni hablar del sector productivo. Todas las gestiones que pueden estar a nuestro alcance las hacemos: políticas de crédito, de capacitación, desde lo tributario. Tenemos una ley tributaria que es mejor que la del 2025, que ya había sido mejor que la del 2024. Hay más eximiciones fiscales para quien produce en Santa Fe. En temas educativos y de seguridad también; hay una provincia que mira a la salud. Levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, como dice el gobernador.

P.: Maximiliano Pullaro reclama una "mirada pyme” para la reforma laboral. ¿De qué se trata?

G.P.: Tener una mirada pyme para nosotros es entender la capacidad de absorción de mano de obra que puede tener una pyme, que de hecho ya la tiene y es quien más empleo da en la Argentita. Claramente se necesita un aggiornamiento, una modernización laboral, porque en las últimas décadas no creció el empleo formal en la Argentina. Es necesario una adecuación, porque los números objetivos dicen que no creció el empleo formal. El diálogo nos debe encontrar en este momento muy crucial de la Argentina. Hacía falta este debate porque venía postergándose hace mucho. Ojalá se lleve adelante por el bien de los trabajadores y fundamentalmente, de las empresas. Es momento de romper muchos mitos. Quien tiene una empresa o un comercio quiere crecer, dar empleo. Que no tenga ese miedo de no poder tomar alguien por si la empresa quiebra por algún despido.

Hay que aggiornarse a los nuevos empleos. Tenemos una ley de procesos productivos con una matriz productiva de hace muchísimos años en Argentina. Esa matriz y esos procesos cambiaron, hay que aggiornarlos a estos tiempos. Todo es discutible, pero siempre con esa mirada a la que hace referencia el gobernador desde ese punto de vista. Las pymes son las que más mano de obra toman. Si recorrés Santa Fe, te vas a encontrar con pymes que tienen desde cinco hasta 15 o 20 empleados. Toda esa conjunción de empresas hace a la fortaleza de la provincia. Por supuesto que también tenemos de las grandes, pero nuestra matriz productiva se compone de ese entramado. Habrá puntos que serán más discutidos que otros. Ojalá que haya sensatez y respeto en estos debates. Desde Provincias Unidas, nuestros legisladores darán el debate que tengan que dar para llevar las mejores propuestas.

P.: ¿Qué piden los representantes de los sectores productivos de Santa Fe?

G.P.: Hay mucho diálogo. Hay puntos que tienen bastante conformidad; en otros, hay que sincerar la información de la letra chica. El gran punto a discutir es la litigiosidad que tiene la cuestión laboral, algo que necesita una solución a favor de las empresas y de los trabajadores. Es algo que está pidiendo el sector productivo, no es que no quiera tomar mano de obra. Toda esta reforma laboral -y volvemos a un punto importante- y la necesidad de consolidar el empleo también requiere una mirada en la micro para que las condiciones de consumo mejoren, para que las empresas puedan tomar más mano de obra. Una mejor coyuntura desde la micro en los sectores productivos.

P.: ¿Hay una visión unánime en Provincias Unidas?

G.P.: Imagino que hay distintas miradas. Provincias Unidas está compuesta por distintos partidos políticos de distintas provincias, con distintas miradas, que también tienen situaciones y producciones distintas. Hay provincias del núcleo, como Santa Fe y Córdoba, y también del norte y del sur, con sus miradas y sus economías. Están centradas en la minería, la energía y el agro, todos motores del desarrollo.

P.: ¿Anticipa un año de conflictividad en el sector productivo?

G.P.: Va a ser un año complejo. No sé si de conflictividad, pero sí complejo. En la complejidad, por lo menos desde Santa Fe, vemos que hay sectores que pueden estar mejor que otro por distintas coyunturas. El agro puede tener una mejor performance; dentro del agro, la ganadería puede tener una proyección positiva. El sector lácteo, si bien tiene sus dificultades, está mucho mejor que en otros momentos. En Santa Fe hay muchas empresas que están vinculadas a los desarrollos mineros, gasíferos y petroleros, y que se están reconvirtiendo para atender esa demanda. Por supuesto, hay muchas empresas abocadas a la exportación, lo que hace que puedan sortear los vaivenes del comercio interior. En líneas generales, Santa fe tiene una matriz productiva diversa y fuerte. No tenemos empresas con endeudamiento ni problemas financieros. Son empresas que están fuertes, afrontando una coyuntura. Le están haciendo frente desde hace bastantes meses. Quiero ser optimista, por lo menos desde una provincia como la nuestra, que gran parte lo tiene en el agro. Esperemos que eso pueda traccionar con más valor agregado.

P.: ¿Qué expectativas tienen desde la gestión santafesina para este año?

G.P.: Esperamos que se puedan concretar, y creo que no hay más margen, muchas de estas leyes que fueron postergadas en una discusión que no se dio en estos meses que pasaron. Pueden dar la posibilidad de que algunas cosas cambien para bien. También que el Gobierno, que ya va por la mitad de su mandato, pueda revisar las cosas a mejorar, como lo están haciendo las provincias como la nuestra. Mejoramos muchísimas medidas en las gestiones y estamos poniéndonos los objetivos bien concretos para que en los mandatos de cuatro años cumplamos con lo que dijimos.