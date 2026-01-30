Las transferencias de recursos automáticos a las provincias cedieron casi 7% en enero

El dato se conoce en momentos en que el Ministro del Interior trata de negociar con los gobernadores una rebaja de impuestos que afecta a los subsoberanos.

No es el mejor contexto para que el ministro del Interior, Diego Santilli , trate de convencer a los gobernadores de que apoyen una reforma laboral que contiene una rebaja de impuestos y que, en consecuencia, les quitaría recursos . En enero, los envíos de coparticipación a las provincias cayeron 6,7% en términos reales .

Así lo destaca un informe de la consultora Politikón Chaco , elaborado en base a datos del Ministerio de Economía .

La baja de los envíos a los estados subnacionales se da en un escenario de estancamiento de la actividad y del empecinamiento del ministro de Economía, Luis Caputo , en que se apruebe la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas , incluida en ese proyecto.

Según trascendió, el ministro del Interior le habría comunicado al presidente Javier Milei que la reforma laboral podría salir sin mayores problemas si se retirara ese artículo que implica pérdida de fondos para los gobernadores . Sin embargo, Caputo exigiría que no se quite .

Y es que el Impuesto a las Ganancias es coparticipable , por lo que las provincias serían las más perjudicadas . En ese contexto, comenzar el año con un desplome de la coparticipación cercano al 7% no es una buena noticia para ninguna de las partes.

Las provincias cuentan así con más argumentos para rechazar la iniciativa, mientras que Caputo aspira a reactivar una economía que, a esta altura, luce empantanada, a través de alguna rebaja impositiva que incentive la inversión privada. De hecho, en recientes declaraciones, el funcionario reconoció que la fase de recortes del gasto público se está terminando y que, para sostener el superávit fiscal, será necesario que la economía se expanda.

Según Politikón Chaco, en enero “las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $5,85 billones, presentando así un descenso real del 6,7% interanual; a su vez, frente al mes previo, también mostraron un retroceso, aunque más leve (-0,7% real mensual)”.

Detalle de los envíos

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

Alcanzaron los $5,39 billones (92% del total) y exhibieron una caída real del 8% interanual, explicada por una baja de casi el 12% del IVA y un estancamiento del Impuesto a las Ganancias, que apenas subió 0,2%.

LEYES Y REGÍMENES ESPECIALES

Totalizaron envíos por $190.574 millones (3% del total) y mostraron un incremento real del 9% interanual, variación positiva impulsada casi en su totalidad por la suba de los fondos provenientes del Monotributo (118,6%) y por los recursos del Régimen de Energía Eléctrica (que no había registrado fondos en enero de 2025).

Por el contrario, dentro de este grupo se observaron caídas en Bienes Personales (-14,3%), en el IVA de la Seguridad Social (-11,8%) y en el Impuesto a los Combustibles (-1,1%).

COMPENSACIÓN DEL CONSENSO FISCAL

Estos recursos volvieron a mostrar una buena dinámica: totalizaron $265.907 millones (5% del total), con una suba real del 14,1%.

El detalle confirma que, en definitiva, la merma de recursos provinciales derivada de la recaudación tributaria es la principal explicación de la caída de las transferencias.

El informe revela además que “las transferencias automáticas de enero de 2026 se convierten en el segundo peor enero desde, al menos, 2017, ubicándose únicamente por encima del registro de enero de 2024 (+4,9%) y por debajo del correspondiente al resto de los años”.