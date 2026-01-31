Elon Musk aseguró que rechazó tener contacto con Jeffrey Epstein en reiteradas ocasiones

El magnate dijo haber sido "muy consciente" de que un contacto con el financista sería negativo para él. Además, sostuvo que "presionó para que los archivos de la causa se publicaran".

El magnate Elon Musk aseguró que rechazó en reiteradas oportunidades invitaciones del financista Jeffrey Epstein , envuelto en una trama e abuso sexual y trata de personas. Así, sostuvo que era “muy consciente" de que algunos contactos con el acusado podían malinterpretarse.

El viernes el Departamento de Justicia de EEUU publicó el último lote de archivos relacionados con la causa de Epstein, como parte del procedimiento dictaminado por la ley de Transparencia que exigía su desclasificación.

En las últimas horas, trascendieron algunos nombres que figuran en los últimos documentos publicados, en los que figura el presidente Donald Trump , el informático Bill Gates y el propio Musk, entre otros, quien habría mantenido intercambios con Epstein.

Al respecto, el financista le preguntaba cuántas personas viajarían en el helicóptero con él a lo que Musk respondió que solo él junto a una mujer llama Talulah. Además, el hombre de X le pidió detalles sobre una de sus "fiestas salvajes".

El jefe de SpaceX sostuvo en X que fue “muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico” con Jeffrey Epstein podría ser malinterpretada y utilizada para difamar su nombre.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos Epstein y me alegro de que finalmente haya ocurrido”, escribió en cita a Bloomberg.

El multimillonario expresó que mantenía muy poca correspondencia con Epstein y que anteriormente había declinado invitaciones para ir a su isla o para volar en el “Lolita Express”. Añadió que le importaba más que EEUU. procesara a “quienes cometieron delitos graves con Epstein”.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó los últimos archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de EEUU publicó este viernes el último lote de archivos relacionados con el difunto financista Jeffrey Epstein, en el caso de abuso sexual y tráfico de personas, como el esfuerzo final de la administración de Donald Trump por cumplir con la ley de Transparencia que exige la difusión de todos los registros relacionados.

Jeffrey Epstein Donald Trump La lista pone presión sobre múltiples figuras hipotéticamente relacionadas con el millonario.

El departamento había dicho a finales de 2025 que aún le quedaban más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para hacerlo, lo que provocó críticas de algunos miembros del Congreso, que consideraban que la lentitud de la administración había infringido la ley.

El fiscal general Todd Blanche declaró la finalización de los archivos en una conferencia de prensa. El nuevo y último lote de archivos incluye más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, añadió.