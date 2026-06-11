Los descuentos que ofrece este banco en supermercados durante el mes de junio

Banco Nación renovó durante junio su esquema de promociones para compras en supermercados, mayoristas y comercios adheridos. La propuesta incluye reintegros en distintos días de la semana, mediante pagos realizados con QR a través de MODO o BNA+ y con medios de pago de la entidad.

Los clientes pueden acceder a descuentos en supermercados, carnicerías y mayoristas adheridos . El programa también incorpora ventajas exclusivas para jubilados que perciben sus haberes mediante Banco Nación. La propuesta vigente durante junio reúne algunos de los porcentajes de devolución más elevados del mes. Los beneficios se complementan entre sí y permiten acumular distintos reintegros en determinadas cadenas.

Los miércoles concentran la mayor cantidad de promociones para los clientes de Banco Nación. Durante esa jornada coinciden descuentos en supermercados y mayoristas adheridos al programa. ChangoMás ofrece los miércoles un 35% de descuento para quienes realicen sus compras mediante los canales habilitados. La promoción contempla un tope de devolución de $15.000 por semana por cliente.

Banco Nación también mantiene activa una promoción especial para mayoristas y comercios adheridos durante el mismo día. El beneficio otorga un 30% de descuento con un límite de reintegro de $12.000 semanales por usuario. La combinación de estas propuestas convierte a los miércoles en la fecha con más oportunidades de ahorro para quienes planifican compras de abastecimiento o consumo familiar.

Supermercado Imagen: magnific

Todos los ahorros en supermercados

Estos son los descuentos según cadena de acuerdo a lo informado por la entidad bancaria:

ChangoMás

Los lunes, ChangoMás ofrece un 30% de descuento para pagos realizados mediante QR. La promoción establece una compra mínima de $75.000. El beneficio cuenta con un tope de devolución de $25.000 por mes para cada cliente. Banco Nación suma además un descuento adicional del 10% durante junio.

La promoción extra incorpora un límite de reintegro de $20.000 mensuales por cliente. La combinación de ambos beneficios permite incrementar el ahorro en las compras realizadas en esta cadena. Los miércoles, la misma empresa aplica un descuento del 35%. La devolución máxima alcanza los $15.000 por semana por usuario.

Carrefour

Los miércoles, Carrefour forma parte de la promoción especial destinada a mayoristas y cadenas adheridas. El programa brinda un 30% de descuento. La propuesta contempla un tope de devolución de $12.000 por semana por cliente. La cadena integra además el beneficio adicional destinado a jubilados.

Maxiconsumo

Los miércoles, Maxiconsumo participa del esquema especial impulsado por Banco Nación. La promoción otorga un 30% de descuento. El reintegro máximo alcanza los $12.000 semanales por usuario. El beneficio se encuentra incluido dentro de la promoción para mayoristas y cadenas adheridas.

RES Carnicerías

Los miércoles, RES Carnicerías integra el grupo de comercios alcanzados por el descuento especial de Banco Nación. La promoción brinda un ahorro del 30%. El programa establece un límite de devolución de $12.000 por semana por cliente. La cadena participa dentro de la misma acción promocional que otros mayoristas y comercios adheridos.

Vacalin

Los miércoles, Vacalin ofrece el descuento correspondiente a la promoción especial de Banco Nación. El beneficio alcanza el 30% sobre las compras realizadas bajo las condiciones establecidas. El tope de reintegro es de $12.000 por semana para cada usuario. La propuesta forma parte del programa vigente para cadenas adheridas.

Diarco

Los miércoles, Diarco también participa de la promoción impulsada por Banco Nación. El descuento disponible asciende al 30%. El reintegro máximo permitido es de $12.000 semanales por cliente. La cadena integra el listado de comercios incluidos en el beneficio para mayoristas.

Mayorista Nini

Los jueves, Mayorista Nini ofrece un reintegro del 20% para clientes de Banco Nación. La promoción se mantiene durante todo el mes de junio. El beneficio contempla un tope de devolución de $20.000 por mes para cada usuario. La propuesta apunta tanto a familias como a quienes realizan compras de gran volumen.

Día

Los viernes y sábados, Día brinda un descuento del 20% para pagos efectuados mediante QR. La promoción exige una compra mínima de $35.000. El beneficio posee un tope de reintegro de $20.000 por mes por cliente. La cadena también integra el programa de descuentos adicionales para jubilados.

Vea

Los viernes, sábados y domingos, Vea ofrece un descuento del 20%. La promoción requiere una compra mínima de $100.000. El programa establece un tope de devolución de $25.000 por cliente. Los jubilados que cobran por Banco Nación también acceden al beneficio adicional previsto por la entidad.

Disco

Los viernes, sábados y domingos, Disco aplica un descuento del 20% sobre las compras alcanzadas por la promoción. La propuesta exige una compra mínima de $100.000. El reintegro máximo llega a $25.000 por cliente. La cadena forma parte de los supermercados incluidos dentro del beneficio especial para jubilados.

Beneficio extra para jubilados

Los jubilados que perciben sus haberes a través de Banco Nación cuentan con un descuento adicional del 5% de lunes a viernes. La promoción alcanza a una amplia red de supermercados.