Beneficios ANSES: cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes de ANSES.

En julio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) trae un nuevo programa de beneficios que busca acompañar a los jubilados y pensionados con grandes oportunidades de ahorro .

Los titulares pueden acceder a reintegros y descuentos en más de7.000 comercios adheridos y 12.000 puntos de venta de todo el país, incluidos supermercados y farmacias . A continuación, conocé los detalles.

Beneficios ANSES es un programa de descuentos diseñado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de cuidar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Las promociones se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones.

Una vez realizada la compra, el porcentaje correspondiente del ahorro se devuelve en la cuenta bancaria del titular, si es que no se aplica al ticket en línea de caja . Y, generalmente, se acredita dentro de los días posteriores a la operación.

El sistema también incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo o forman parte del programa Progresar .

Magnific

Descuentos y reintegros para jubilados y pensionados

Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en farmacias. A su vez, quienes cobran su prestación a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional utilizando sus tarjetas de débito o crédito y pagando con QR a través de la aplicación BNA+, utilizando MODO, en las cadenas de compras. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Las cadenas incluidas en esta promoción son Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Por otro lado, si tu entidad es el Banco Galicia, tenés hasta un25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El límite de reintegro es de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Mariano Fuchila

El Banco Supervielle, por su parte, cuenta con un esquema de promociones que se concentra en días específicos y distintos rubros de consumo. Los martes, los jubilados que perciben su haber en esta entidad pueden acceder a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

Si la compra se realiza con tarjeta de débito física, el tope de reintegro puede llegar a $25.000, mientras que si se utiliza el pago mediante código QR, el límite se reduce a $15.000. Además, la entidad ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y alrededor de 10% de ahorro en la carga de combustibles, lo que permite sumar beneficios en diferentes gastos cotidianos.

En caso de que cobres tus haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% adicional en las compras con Cuenta DNI (utilizando el QR o "Clave DNI") en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona.