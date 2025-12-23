El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,41 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 23 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Real blue: a cuánto opera este martes 23 de diciembre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este martes 23 de diciembre
Las reservas brutas subieron con fuerza este martes 23 de diciembre y treparon u$s377 millones. Los activos internacionales cerraron en u$s43.014 millones.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 23 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451.
A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 23 de diciembre
El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 23 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.531,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 23 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.480,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,33, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$87.819,29, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario