El oro supera los u$s4.500 y vuelve a tocar máximos históricos, en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

El metal precioso crece hasta el 72% en lo que va del año, aunque algunos analistas advierten que una menor liquidez puede desestabilizar el valor del metal.

El oro continúa subiendo y se convierte en un activo de refugio buscado por los inversores. NTP

El oro muestra un crecimiento del 1% y vuelve a tocar máximos históricos, tras superar la marca de los u$s4.500, mientras actualmente se ubica en u$s4.517. De esta forma, el metal precioso se mantiene al alza y registra uno de sus mejores años, que registró una revalorización cercana al 72%.

En esta ocasión, a las expectativas por las tasas de interés se le sumaron tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, lo que provocó que los inversores acudieran en masa al metal como forma de refugio.

Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, aseguró que los compradores seguían viendo los metales preciosos como una forma efectiva de diversificar las carteras y preservar el valor, y agregó que "no creo que estemos en el punto culminante todavía para el oro o la plata".

oro lingotes.jpg freepik.es La plata al contado sube un 1,6%, a u$s69,67, tras tocar un récord de u$s69,98, con unas ganancias en lo que va de año superiores al 141%. En línea con el oro y la plata, el platino al contado avanzaba un 1,9%, hasta u$s2.165,67, su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio subía un 1,9%, hasta u$s1.792,51, su nivel más alto en tres años.

La Fed, Venezuela y la liquidez, los factores claves detrás del precio del oro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela. En ese marco, los compradores decidieron refugiarse en el oro, que recibió más apoyo de los informes de que el mandatario estadounidense podría nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU a principios de enero.

Sin embargo, Frank Walbaum, analista de mercados de Naga, advirtió que el oro podría seguir siendo especialmente sensible a los titulares geopolíticos y a los cambios en las expectativas de tasas: "A medida que se acerca el final del año, la menor liquidez podría amplificar las oscilaciones de precios". Michael Brown, estratega de Pepperstone, aseguró que es posible que se produzca cierta consolidación durante el periodo festivo a medida que disminuya la liquidez. Sin embargo, sostuvo que el rally debería reanudarse en serio una vez que volvieran los volúmenes, con el nivel de u$s5.000 como objetivo natural para el oro el año que viene y la marca de u$s75 como objetivo a más largo plazo para la plata.

