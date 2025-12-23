Los ADRs avanzan hasta 2,3% y el riesgo país recorta a 569 puntos, ante definiciones sobre los vencimientos de enero + Seguir en









Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York en los próximos días para afrontar los vencimientos de enero.

El riesgo país cede a 569 puntos. Depositphotos

Las acciones argentinas suben hasta 2,3% y el riesgo país cede levemente a 569 puntos, mientras el mercado espera definiciones sobre los abultados vencimientos de enero. Los rumores apuntaban a una posible emisión bajo ley New York de una versión del nuevo Bonar29N, una opción que está descartada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York en los próximos días para afrontar los vencimientos de enero. El ministro señaló que el Gobierno intentará evitar ese tipo de emisión, explicando que “el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street”.

"Las autoridades parecerían estar esperando la aprobación del presupuesto y la autorización del Congreso para emitir deuda externa con el fin de cerrar una operación de repo con bancos privados por el monto restante necesario para cumplir con los vencimientos de enero", explicaron desde Max Capital.

Según también revelaron desde este informe una alternativa que sigue sobre la mesa es que el BCRA lleve adelante el repo con bancos, con el Tesoro colocando una letra al BCRA para obtener los dólares requeridos.

En ese marco, el S&P Merval avanza 0,2% a 3.143.836,67 puntos, mientras que en dólares escala 0,7% a 2.048,17 unidades. Dentro de las acciones líderes que más suben se destacan Loma Negra (+1,5%), Grupo Supervielle (+1,3%), IRSA (+1,3%), Ternium (+1,3%) y Metrogas (+1%).

Entre los ADRs, se destacan las subas de Grupo Supervielle (+2,3%), BBVA (+2,2%) y Cresud (+1,5%). Bonos y riesgo país A nivel local, los bonos en dólares cotizan de forma dispar. Así, los que más avanzan son el Bonar 2041 (+1%), seguido de los Globales 2029 y 2038, que suben 0,7% y 0,6%, respectivamente. A su vez, dentro de los que más caen se destacan el Global 2035 y el Bonar 2038 con el 0,3%. El riesgo país, en tanto, cede levemente hasta los 569 puntos.

Depositphotos