El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue no acompañó la baja de los financieros y amplió brecha con el MEP a unos $25
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 23 de diciembre
Mercados: el dólar oficial y los financieros bajan, y el blue se sostiene sobre los $1.500; ADRs suben y bonos operan mixtos
El tipo de cambio informal no acompañó la caída generalizada de los financieros y amplió la brecha con el dólar MEP a unos $25, mientras que recortó su distancia con el CCL. En tanto, la brecha con el mayorista llegó a más de 3,7%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se cerró en $1.451.
Valor del CCL hoy, martes 23 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.531,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 23 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.480,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,33, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$87.819,29, según Binance.
