El dólar blue no acompañó la baja de los financieros y amplió brecha con el MEP a unos $25

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El tipo de cambio informal no acompañó la caída generalizada de los financieros y amplió la brecha con el dólar MEP a unos $25, mientras que recortó su distancia con el CCL . En tanto, la brecha con el mayorista llegó a más de 3,7%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se cerró en $1.451 .

El dólar CCL cotiza a $1.531,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,6% .

El dólar MEP opera a $1.480,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,33, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$87.819,29, según Binance.