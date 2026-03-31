Los ganadores y perdedores en la Bolsa, a un mes del comienzo de la guerra en Medio Oriente

El conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán marcó un punto de quiebre para la economía mundial. Qué sectores se vieron beneficiados y afectados en marzo.

Qué sectores ganaron y cuáles perdieron en la economía mundial, a un mes del comienzo del conflicto.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaron una guerra regional en Medio Oriente , aunque también propiciaron un impacto significativo en los mercados financieros globales .

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero, perturbó los mercados comerciales y energéticos , y las acciones mundiales experimentan efectos diversos según su exposición al caos o a los posibles beneficios.

El bloqueo casi total impuesto por Irán al estrecho de Ormuz , por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo crudo y el gas natural licuado en tiempos de paz, provocó un aumento vertiginoso de los precios de la energía , de forma tal que benefició a las cotizaciones de las principales petroleras.

Según José Torres, economista de Interactive Brokers, los márgenes de estas empresas aumentaron porque, si bien los precios del petróleo subieron, los costos de extracción se mantuvieron relativamente estables. En consecuencia, los inversores se volcaron hacia empresas que parecen estar bien posicionadas para beneficiarse de precios altos sostenidos. "Anticipan que el conflicto continuará durante algún tiempo" , afirma Torres. Esto significa que los precios del petróleo se mantendrán estructuralmente altos durante uno o dos años.

El bloque del estrecho de Ormuz generó un aumento vertiginoso de los precios de la energía.

Los conflictos globales suelen ser beneficiosos para las empresas de defensa y, en general, los fabricantes de armas supieron registrar ganancias significativas desde principios de 2026. Sin embargo, a corto plazo, el precio de las acciones de varias grandes empresas cayó desde el inicio de la guerra , lo que refleja el temor a posibles interrupciones en el suministro.

Existe un retraso en la respuesta a cualquier aumento de la demanda debido a los largos plazos de entrega y producción. Según Sam Stovall, director de inversiones de CFRA, los inversores "no observan una producción significativa de nueva tecnología". Las acciones del grupo alemán Rheinmetall cayeron 17% en un mes, mientras que las de Thales descendieron 6,7% y las de RTX —antes Raytheon Technologies— 6,4%.

El sector de las aerolíneas también fue uno de los más afectados, pues la guerra provocó cancelaciones generalizadas de vuelos y desvíos de rutas para evitar zonas sensibles. El alza vertiginosa del precio del combustible para aviones redujo aún más los márgenes.

Vuelos pasajeros aviones El sector de las aerolíneas también fue uno de los más afectados, pues la guerra provocó cancelaciones generalizadas de vuelos.

Otro motivo de preocupación, según Stovall, es "la confianza del consumidor, afectada por los precios más altos en las gasolineras y el aumento del costo de las reservas para las vacaciones de verano". Las acciones de la alemana Lufthansa cayeron 19% en un mes, las de International Airlines Group —IAG, empresa matriz de British Airways e Iberia— 15,9% y las de la aerolínea de bajo coste Ryanair 10,2%.

El sector bancario y de servicios financieros también se vio presionado a la baja. El conflicto intensificó la incertidumbre económica mundial y el aumento de los precios del combustible impactó a toda la economía.

Torres señaló que algunos países recortan las tasas de interés a pesar del aumento de los precios del petróleo. "Creo que los temores a una desaceleración económica están en aumento, lo que lleva a una mayor consideración de los efectos del alza de los precios del crudo en la demanda y el impacto de las tasas de interés en las circunstancias individuales".

El reciente incremento de los préstamos privados a empresas ha generado preocupación sobre el impacto económico del aumento de las tasas de impago de esos créditos. El precio de las acciones de HSBC cayó un 13,9% en un mes. Los bancos estadounidenses JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Bank of America también perdieron terreno, luego de que los inversores anticiparan un período de menor actividad crediticia y mayor riesgo crediticio.