La guerra en Medio Oriente disparó la inflación en la eurozona: fue de 2,5% interanual en marzo + Seguir en









El encarecimiento de la energía fue el principal motor del repunte inflacionario, que superó el objetivo del BCE por primera vez desde enero.

En sus nuevas proyecciones el BCE revisó al alza sus estimaciones para 2026. Foto: BCE

La inflación de la eurozona dio un salto en marzo y volvió a instalarse por encima de la meta del Banco Central Europeo (BCE). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,5% interanual, según la estimación preliminar de Eurostat. Es el mayor registro desde enero de 2025, aunque quedó por debajo de lo que esperaba el mercado. Un escenario que pone a la autoridad monetaria en estado de alerta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El factor detrás del repunte fue claro: la energía se encareció un 4,9% en el mes, un giro abrupto frente a la caída de 3,1% de febrero. La nafta concentró el grueso del impacto, con un alza de casi 15% en pocas semanas. El resto de los componentes mostró una dinámica más moderada: los servicios subieron 3,2%, los alimentos, el alcohol y el tabaco avanzaron 2,4%, y los bienes industriales no energéticos se incrementaron apenas 0,5%.

El dato pone al BCE en un terreno incómodo. En su última reunión, el organismo dejó las tasas en 2% por sexta vez consecutiva y reconoció que el conflicto en Medio Oriente "incrementó significativamente la incertidumbre del panorama económico, generando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento".

En sus nuevas proyecciones el BCE revisó al alza sus estimaciones para 2026: prevé una inflación general promedio de 2,6% ese año, 2% en 2027 y 2,1% en 2028. La inflación núcleo, en tanto, promediaría 2,3%, 2,2% y 2,1% en el mismo período.

Al interior de la eurozona, las mayores subas se registraron en Croacia (4,7%), Lituania (4,5%) y Luxemburgo (3,8%), mientras que Chipre, Italia (1,5% ambos) y Francia (1,9%) mostraron los incrementos más acotados. Por su parte, la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— retrocedió al 2,3%.

BCE.jpg Los especialistas sostienen que anclar las expectativas de inflación en torno al 2% será la prioridad del BCE. El escenario hacia delante Para los analistas del Grupo ING, el escenario es de alerta. "Tras un largo período de inflación sorprendentemente estable, los precios en la eurozona se dispararon nuevamente por la energía", señalaron, aclarando que "la inflación subyacente y los precios de los alimentos continuaban bajando". Sin embargo, advierten que el conflicto no puede analizarse en forma aislada: "Todo gira en torno a Medio Oriente, que domina las perspectivas inflacionarias, no solo por la energía, sino también por los riesgos en alimentos y cadenas de suministro derivados de la escasez de fertilizantes y las disrupciones logísticas". Ante ese cuadro, los especialistas sostienen que anclar las expectativas de inflación en torno al 2% será la prioridad del BCE. "Cuanto más se prolongue la crisis, mayor será la probabilidad de un aumento generalizado de precios, tanto en la inflación general como en la núcleo. El BCE tiene razón al mantenerse en alerta máxima", concluyeron.