Guerra en Medio Oriente: Donald Trump estaría dispuesto a abandonar la disputa por el estrecho de Ormuz

Desde la Casa Blanca temen que ir por el estratégico punto pueda extender el conflicto. Según afirmaron, prefiere concentrar los esfuerzos para objetivos en Irán.

El presidente de Donald Trump evalúa postergar una eventual operación para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y concentrar los esfuerzos en la ofensiva militar contra objetivos en Irán . De esta forma, el conflicto en Medio Oriente escala por con ataques directos entre países.

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Según reveló el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca considera que una intervención directa en ese paso marítimo podría extender el conflicto entre cuatro y seis semanas, por lo que dejó de ser una prioridad inmediata.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio, la estrategia actual combina dos ejes : continuar con los ataques contra la infraestructura militar y naval de Irán y aumentar la presión diplomática para que Teherán reabra el estrecho.

En caso de no lograr avances por esa vía, Washington buscaría que sus aliados europeos y países del Golfo asuman el liderazgo de una eventual reapertura de la ruta marítima.

En las últimas semanas, Trump modificó en varias oportunidades su postura respecto al estrecho .

En un primer momento impulsó la conformación de una misión internacional, pero ante la falta de apoyo de sus socios, relativizó la necesidad de una intervención directa e incluso descartó depender de la OTAN.

Sin embargo, el mandatario continuó lanzando advertencias hacia Irán por mantener bloqueada una de las principales arterias del comercio energético mundial.

Plazos de la ofensiva de EEUU en el estrecho de Ormuz

La portavoz presidencial Karoline Leavitt confirmó que se mantiene el cronograma de la Operación Furia Épica, con un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas, y remarcó que “la misión continuará hasta que se alcancen los objetivos”.

En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que la ofensiva militar se completará en ese lapso, aunque advirtió que luego el foco volverá sobre el conflicto en Ormuz.

“Luego nos enfrentaremos a este problema del estrecho de Ormuz, y corresponderá a Irán decidir (...) o una coalición de naciones de todo el mundo y la región, con la participación de Estados Unidos, se asegurará de que esté abierto, de una forma u otra”, sostuvo.

Un ultimátum en pausa

Mientras tanto, Trump decidió extender hasta el 6 de abril el ultimátum impuesto a Irán para reabrir el paso marítimo, con el objetivo de dar margen a posibles negociaciones, aunque desde Teherán niegan que esos contactos estén en curso.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico del conflicto: por allí circula una parte sustancial del petróleo y las mercancías que abastecen a la economía global.

La decisión de postergar su reapertura refleja un intento de evitar una escalada aún mayor, al menos en esta etapa de la guerra.