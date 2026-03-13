Los gremios difundieron su propia canasta básica: duplica a la medición oficial

El Frente de Sindicatos Unidos difundió un informe que fija en $2.706.923 el ingreso mensual necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar trabajador. La cifra supera ampliamente la medición oficial.

Un grupo de sindicatos nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó su propia medición del costo de vida y aseguró que un trabajador necesita al menos $2.706.923 de ingreso mensual para cubrir las necesidades básicas de un hogar . El monto, según el informe, supera ampliamente la canasta utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para determinar la línea de pobreza .

El FreSU está integrado por organizaciones gremiales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Aceiteros y gremios aeronáuticos, entre otros. En total, más de cien organizaciones sindicales participaron en la elaboración del estudio.

De acuerdo con el informe, el ingreso calculado representa el mínimo necesario para que un hogar trabajador pueda cubrir nueve necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.

El relevamiento indica que el mayor peso dentro de la canasta corresponde a alimentación , con un gasto estimado de $618.583 mensuales. Le siguen vivienda, con $533.942; transporte y vacaciones o esparcimiento, con $554.511; salud, con $329.582; previsión, con $297.762; cultura y educación, con $233.852; y vestimenta, con $138.693.

Según los sindicatos, para alcanzar ese nivel de ingresos el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse en un valor equivalente a ocho veces su monto actual. Esa diferencia, sostienen, refleja la pérdida de poder adquisitivo que atravesaron los salarios en los últimos años.

CANASTA BÁSICA GREMIOS ATE

“Este es un frente que está convencido de que los trabajadores somos los que generamos la riqueza, y si creamos la riqueza tenemos que discutir qué se hace con eso y cómo se distribuye en nuestro país. Hoy una familia necesita más de $2.700.000 como ingreso digno para vivir”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Desde el sector metalúrgico también cuestionaron la evolución reciente de los salarios. El titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que la caída del poder adquisitivo responde a una política económica que, según su visión, impacta tanto en el consumo como en la estructura productiva.

En la misma línea, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, planteó que el objetivo del informe es instalar un nuevo parámetro para la discusión salarial. “Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad”, afirmó.

El documento también advierte sobre el deterioro de los ingresos durante la gestión de Javier Milei. Según el FreSU, los trabajadores habrían perdido en conjunto unos 54 billones de pesos de ingresos en este período, lo que equivale a una caída promedio de $2.125.000 por asalariado del sector privado y de $11.021.000 en el sector público.

Los sindicatos vinculan esta pérdida de ingresos con el aumento del endeudamiento de los hogares. Según el informe, hace un año los trabajadores destinaban cerca del 10% de su salario al pago de deudas, mientras que actualmente ese porcentaje asciende al 26,3%. En términos generales, estiman que la deuda de las familias argentinas ya supera los 36 billones de pesos.

La presentación de esta canasta alternativa se produce en paralelo a los últimos datos oficiales de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que indican que una familia necesitó cerca de $1,4 millones para no ser considerada pobre.