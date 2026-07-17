Rodri habló en la previa de la final y elogió al capitán de la Selección argentina: "Messi es el mejor de la historia" + Agregar ámbito en









El capitán de la selección española habló en conferencia de prensa a 48 horas de la final y se desarmó en elogios con el astro argentino. Además, comentó cuales son sus cartas para ganar el domingo.

El capitán de España habló en la previa del Mundial 2026 contra la Selección argentina. @demarkesports

Rodrigo Hernández, figura y capitán de España, habló en la previa de la final del Mundial 2026 sobre la Selección argentina y fue consultado por el rendimiento de Lionel Messi en el certamen. “No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y para Argentina. Para mi es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mediocampista central del Manchester City se deshizo en elogios para con el capitán de la selección argentina, a quien destacó por ser capaz "de liderar a su selección y llevarla a ser campeona del mundo" con 39 años. "Igualmente Argentina no depende solo de él. Son un equipo muy completo, de altísimo nivel y ,a día de hoy, somos los dos mejores equipos que juegan”, dijo.

Por otro lado, le preguntaron sobre qué debilidades tiene el equipo español y entre risas negó el pedido, aunque dijo cuales eran sus fortalezas: “No te voy a decir las debilidades que tenemos así no ayudamos a Argentina, ja. Somos un equipo muy completo, muy difícil de batir. Nos han metido un solo gol en el torneo. Manejamos muy bien el balón en nuestro campo y en el del rival”, sentenció.

Rodri, el capitán español. La Selección Albiceleste metió 12 de sus 19 goles después del minuto 75, conformándose como un equipo de momentos agónicos. Rodri fue consultado por si eso es algo que tienen en cuenta, y dijo: “Eso habla de un carácter muy competitivo que tiene la selección de remontar situaciones adversas y lo tenemos muy en cuenta. intentaremos hacerles daño por donde sabemos y el partido puede pasar por muchas circunstancias, pero el más ambicioso ganará”, vaticinó.

Rodri y el camino de España para llegar a la final El mediocampista español comentó cómo fue su camino en la Selección y lo que significa ser el capitán: “Siempre hay una posibilidad de crecimiento. Ahora soy el capitán y es un paso más para esa maduración que necesitaba. Al guiar a tus compañeros, ellos se van a ver reflejados en ti y te buscarán en los momentos duros y los que hagan falta”, afirmó.

En lo que va de la cita mundialista, España ya lleva dos meses de concentración entre sus jugadores y el cuerpo técnico. Ante esto, Rodri explicó que esa es una de las claves para rendir como equipo: “La cantidad de tiempo que se pasa en la concentración son claves para armar un buen grupo, buena energía y buena convivencia. Cuando hay pocas cosas para hacer, crecemos como grupo y es muy importante esta fase del torneo”. Rodri y Lamine Yamal, las dos figuras españolas. Por último, concluyó con como fue para ellos llegar hasta esta final: "El objetivo principal era estar el domingo y sabíamos que teníamos el convencimiento de que así podía ser. Hemos ganado a los mejores rivales y este será un test perfecto para darnos cuenta de que hicimos el camino correcto. Vamos a dejar por esa copa del mundo", completó