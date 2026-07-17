Catamarca dio inicio al Festival del Poncho: 80% de ocupación hotelera y expectativas por impacto millonario

Se trata de uno de los eventos más importantes del Norte Grande. Participarán 1.834 expositores y artistas como Fito Páez, Soledad y Abel Pintos, entre otros. El gobernador Raúl Jalil presidió la ceremonia inaugural.

Enviado especial - Catamarca dio inicio este viernes a la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho , uno los eventos más importantes del Norte Grande , con una ceremonia que combinó tradición y cultura, además de la expectativa por el impacto millonario que generará en la provincia. El mismo se extenderá entre el 17 y el 26 de julio y contará con diversas propuestas artísticas . Durante su apertura, la capital reportó un 80% de ocupación hotelera.

La ceremonia comenzó pasadas las 11 de la mañana en el Predio Ferial Catamarca y fue presidida por el gobernador Raúl Jalil , quien estuvo acompañado por su par de Río Negro, Alberto Weretilneck. Estaba en los planes que asistiera el mandamás de Salta, Gustavo Sáenz , pero inconvenientes climáticos por el viento Zonda imposibilitaron su presencia. Se les cursaron invitaciones a todos los jefes provinciales del país.

También fueron convidadas autoridades nacionales, incluidos el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel , quien ya había ido al Festival el año pasado. En esta ocasión, ninguno de ambos se apersonó. En cambio, sí estuvo el el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, a quien le agradecieron el rol de la entidad en la organización.

En esta ocasión, participan 1.834 expositores: 520 artesanos locales y 220 internacionales y de otras jurisdicciones, mientras que el resto se completa con gastronómicos y emprendedores. Además, 24 de los 36 municipios catamarqueños forman parte de la muestra. En 2025 más de 1.400.000 visitantes pasaron por el Predio Ferial y se registraron ventas por más de $5.000 millones.

El inicio del evento estuvo marcado por el ingreso de la figuras de la Virgen el Valle y del beato Mamerto Esquiú en manos del obispo local, monseñor Luis Urban . Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Esquiú, por lo que su imagen reviste una importancia especial dado el momento. Tras las entonaciones del Himno nacional y del provincial, se procedió a los discursos de ocasión.

Durante su alocución, Jalil calificó al Festival Nacional e Internacional del Poncho como una inversión y no un gasto, al tiempo que recordó que en 2025 generó superávit que pudo "ser volcado a salud y educación". Mencionó, además, que la fiesta se puede desarrollar ya que Catamarca tiene las "finanzas ordenadas". "Es el festival popular más grande del país", sacó pecho.

En esa línea, destacó la labor de los distintos gobernadores que lo antecedieron para mantener activo y expandir la ceremonia, al tiempo que agradeció tanto al Banco Nación como al Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyo secretario general, Ignacio Lamothe, estuvo presente en primera fila.

A su turno, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte catamarqueña, Daiana Roldán, destacó que, para el primer fin de semana, las reservas hoteleras alcanzaron el 80% en la capital y el 60% en otras localidades provinciales. También celebró la decisión de Aerolíneas Argentinas de sumar un tercer vuelo durante la festividad, pero reclamó que sea fijo. "Queremos traer más inversiones a la provincia", indicó.

La Virgen del Valle fue protagonista de la apertura del Festival del Poncho.

La ceremonia de apertura finalizó con un espectáculo titulado "Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir", creado para la edición 2026. La propuesta contó con la dirección general de Víctor Aybar y una puesta escénica que celebra las raíces culturales y su proyección hacia el futuro, integrando danza, música en vivo y otras expresiones originarias de Catamarca. Posteriormente, las autoridades recorrieron los predios feriales y dialogaron con los expositores.

Más allá de que en esta ocasión no hubo figuras del Gobierno nacional, se espera que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, visite la feria en los próximos días.

Fito Páez, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Cazzu, el Chango Spasiuk, Pimpinela y Vilma Palma son algunos de los artistas que tocarán en el escenario principal durante los nueve días. Asimismo, en los distintos pabellones pueden encontrarse artesanías, productos regionales -incluyendo vinos, dulces y comidas típicas, como vino y locro- y distintas prendas tradicionales.

La política dijo presente

Además de Raúl Jalil y Alberto Weretilneck, también ocuparon asientos en la primera fila la senadora Lucía Corpacci -titular del PJ vernáculo- y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. Varios dirigentes dan a Saadi como el futuro gobernador. Del equilibrio entre esos tres dirigentes depende la salud del peronismo provincial.

Cabe recordar que Jalil está habilitado por la Constitución para buscar un tercer mandato, aunque por ahora no sería su intención. En el territorio dan por hecho que irán a las urnas en octubre del 2027, en espejo a los comicios nacionales, por lo que no se plegarían al festival de desdoblamientos que preparan otros caciques. El mandatario construyó un buen vínculo con la gestión de Javier Milei apalancado en el boom minero y el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte catamarqueña, Daiana Roldán, junto a su esposo, Gustavo Saadi.

De hecho, esta semana, el Comité Evaluador del RIGI aprobó un proyecto de litio en el Salar Tres Quebradas, en localidad de Fiambalá, con una inversión comprometida de u$s709 millones destinada a la construcción y operación de un complejo industrial con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, uno de los minerales críticos con mayor demanda para la fabricación de baterías destinadas a la electromovilidad y el almacenamiento de energía.

Sin embargo, ni el distrito ni el Festival del Poncho permanecen ajenos a la coyuntura general. Un grupo de trabajadores despedidos de la empresa de electrodomésticos NEBA, ubicada en la provincia, llevaron su reclamos al predio ferial y exhibieron una bandera con la consigna: "Ex operarios de NEBA. ¡Queremos trabajar".

La buena sintonía entre el Gobierno local con la Casa Rosada genera resquemores en algunos sectores del justicialismo, que coquetean con jugar con un postulante propio. Ordenar el partido y cuadrar a las distintas tribus será uno de los desafíos centrales de cara al 2027.