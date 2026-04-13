Intendentes y organizaciones de discapacidad confluyen en Economía con reclamos a Luis Caputo + Seguir en









La Federación Argentina de Municipios y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad confluirán este martes frente al Palacio de Hacienda. Reclaman fondos retenidos, actualización de partidas y respuestas urgentes al ajuste.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El Ministerio de Economía será este martes el escenario de una jornada de fuerte conflictividad política y social. A la movilización anunciada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que llegará al Palacio de Hacienda para exigir la restitución de fondos y la reactivación de transferencias a provincias y comunas, se sumará la protesta convocada por organizaciones vinculadas al sector de discapacidad, que también reclamarán respuestas al ministro Luis Caputo.

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Por un lado, los intendentes de distintos puntos del país prevén entregar a las 12 un documento en el que denuncian una “asfixia financiera” sobre los municipios, producto de la caída de recursos, la paralización de obras públicas y la retención de giros nacionales. La protesta, impulsada por la FAM, busca visibilizar el impacto del ajuste en las administraciones locales y la dificultad creciente para sostener servicios básicos, desde la asistencia social hasta el pago de salarios.

En paralelo, entidades que representan al colectivo de personas con discapacidad concentrarán desde las 10.30 también frente a Economía para exigir la actualización urgente de partidas destinadas a prestaciones, transporte, acompañamiento terapéutico y programas de cobertura. El reclamo apunta especialmente al financiamiento de Incluir Salud y al cumplimiento de compromisos presupuestarios que, según denuncian, hoy se encuentran demorados o directamente incumplidos.

Ministerio Economía MECON Diferentes movilizaciones convergen en Economía. Mariano Fuchila Intendentes de todo el país marchan a Economía para reclamarle a Caputo la restitución de fondo Intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se movilizarán este martes al ministerio de Economía para exigir la restitución de fondos y la reactivación de transferencias nacionales a provincias y comunas. La protesta, impulsada por el titular de la entidad y jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, podría contar con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien analiza acompañar la presentación del documento dirigido a Luis Caputo.

En la previa de la marcha, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, endureció el reclamo al advertir que los municipios no descartan avanzar por la vía judicial ante la paralización de obras públicas y la caída de recursos. El planteo también incluye la situación social en los distritos, donde los intendentes alertan por dificultades para sostener servicios esenciales y afrontar compromisos salariales.

Prestadores de discapacidad denuncian una situación límite por deudas de Incluir Salud y vuelven a marchar Instituciones y prestadores del sector de discapacidad volvieron a advertir sobre un escenario “terminal” por la acumulación de deudas de Incluir Salud, la cobertura estatal destinada a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Según denuncian, en algunos casos los pagos adeudados se remontan a octubre del año pasado, lo que ya impacta en la continuidad de tratamientos, acompañamientos terapéuticos y servicios básicos de apoyo. Al reclamo por la falta de pagos se suma el recorte presupuestario en el área, que, de acuerdo con las organizaciones, ya supera el 30 por ciento en lo que va del año. Frente a este cuadro, prestadores y familias convocaron a una nueva movilización para este martes frente al Ministerio de Economía, con el objetivo de exigir una respuesta urgente al Gobierno y evitar el colapso del sistema de atención.