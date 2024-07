Luis Caputo anticipó que habrá un nuevo acuerdo con el FMI antes de fin de año con "fondos frescos"

Además, sostuvo en declaraciones a radio Mitre, que el nuevo programa “supone fondos frescos ”, aunque se aventuró a decir montos y aclaró: “Todavía no hemos llegado a ese plano”.

"En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez. La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del BCRA" explicó el ministro.

"Por otro lado tenés la base monetaria común que es el dinero circulante más los encajes. Es de alguna manera la demanda de dinero, los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza. La demanda de dinero colapsa. Es un poco el escenario que había antes" amplió Caputo.

"Ahora, estamos en una situación en la que la demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo", dijo en radio Mitre hoy.