Luis Caputo sobre la reactivación económica: "Depende sobre todo de los empresarios, no del sector público"

El ministro de Economía , Luis Caputo , aseguró que “lo peor ya pasó, estamos en franca recuperación” , pero advirtió que para consolidar este presente hace falta del aporte de los empresario. "La consolidación depende de la ley Bases, pero sobre todo de ustedes, no del sector público” , sostuvo esta mañana en el Latam Economic Forum.

"Está como muy instalado esto de creer que todo cambio tiene que venir del sector público, y no es así" , sentenció el ministro ante el foro de economistas, empresarios e inversores. "Las decisiones individuales de cada uno de ustedes, a nivel ciudadano y a nivel empresas, hacen toda la diferencia", completó.

"Uno es la ley Bases, es una obviedad, y el segundo, al cual le doy más importancia, es a que nosotros podamos convencer a ustedes, a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios de que el cambio y la velocidad de recuperación depende mucho más de ustedes de lo que ustedes creen", completó.

Luis Caputo en IAEF 2.jpg Luis Caputo apuntó contra la oposición. @IAEF_oficial

Caputo: "Las decisiones individuales hacen la diferencia"

En su discurso, el ministro de Economía señaló que "está como muy instalado esto de creer que todo cambio tiene que venir del sector público, y no es así. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes, a nivel ciudadano y a nivel empresas, hacen toda la diferencia. Nosotros estamos brindando las condiciones y oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible porque la gente lo necesita".

Y agregó: "Lo estamos haciendo con un orden macro que no hubo nunca en muchísimo tiempo, sacando momentos puntuales de nuestra historia. Y también, de vuelta, con leyes que les van a permitir a muchos regularizar sus situaciones, las situaciones de sus empleados, su situación patrimonial e invertir. Para mí esto es fundamental y es incluso más importante que la ley, porque la ley en algún momento va a pasar. Si no pasa ahora pasará más adelante".

El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) se refirió a un sector de la política, conformada principalmente por la oposición, que ve al sistema como un "negocio".

"La política, para una buena parte de la oposición, no es un servicio público, es un negocio. Ellos quieren manejar el negocio. Entonces, si vos vas a mandar una ley que es buena y que te va a ayudar, no vuelven por cuatro años o tal vez ocho. ¿Cómo creen que se mantienen todas esas estructuras y la cantidad de gente que hay detrás? Cuando algunos periodistas dicen ‘tienen que aprender a hacer política’, ¿qué creen que es hacer política? Es plata, en alguna de sus formas. Valijas, puestos, obras públicas o directamente cajas. Es decir, ‘si no van a afanar ustedes, denme alguna caja’", señaló.