Wanda Nara, la protagonista inesperada en la tercera noche de Bad Bunny en River: qué otros famosos sorprendieron

En el último recital del exitoso artista en el Monumental, la presencia de la conductora en la popular “casita” encendió al público. Las pantallas la enfocaron junto a otras figuras y el estadio estalló en gritos.

Bad Bunny cerró su gira en River

La tercera presentación de Bad Bunny en el Estadio Monumental tuvo un momento que cambió el pulso del show. En medio de la euforia colectiva, quien captó buena parte de la atención fue Wanda Nara, cuya aparición en pantalla generó una reacción inmediata de los miles de fanáticos presentes.

El episodio ocurrió mientras sonaba “Tití me preguntó”, uno de los temas más celebrados del artista. Como ya es tradición en esta gira, el cantante se trasladó a la denominada “casita”, un segundo escenario montado cerca del fondo del estadio que le permite interactuar de manera más cercana con el público e invitar a personalidades locales.

Fue entonces cuando las cámaras enfocaron a Wanda Nara, desatando una ovación. A su alrededor también se encontraban Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK, quienes acompañaron el momento desde ese sector especial.

casita bad bunny La “casita”, el espacio que convierte cada show de Bad Bunny en tendencia No es la primera vez que este segmento del espectáculo se vuelve viral. En cada ciudad, Bad Bunny suma figuras reconocidas para compartir ese tramo del recital, generando un cruce entre la escena musical y referentes del espectáculo local.

Apenas la conductora de MasterChef Celebrity —reality emitido por Telefe— apareció en las pantallas gigantes, el estadio respondió con gritos y una lluvia de celulares en alto. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales.

famosos-bad También se encontraban Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK, quienes acompañaron el momento desde ese sector especial. Con tres fechas consecutivas a estadio lleno, el paso de Bad Bunny por Buenos Aires reafirmó su fuerte vínculo con el público argentino y dejó postales que rápidamente se instalaron en la conversación digital.