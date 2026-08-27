La legislatura porteña simplifica el trámite para que jubilados y pensionados viajen gratis en subte: qué deberán presentar

La disposición alcanza a quienes perciban ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos. Se trata de una nnueva medida aprobada por la legislatura porteña.

Simplifican el trámite para que jubilados y pensionados viajen gratis en subte.

La Ciudad de Buenos Aires simplificará el procedimiento para que jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan acceder al beneficio que les permite viajar gratis en subte . La modificación elimina una serie de requisitos digitales que hasta ahora dificultaban la gestión del pase.

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La legislatura porteña aprobó el Despacho Nº 0339-26 , que modifica la Ley Nº 6.817 y establece un mecanismo más sencillo para solicitar la gratuidad. El beneficio alcanza a quienes perciban ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos.

La iniciativa fue presentada por la diputada Graciela Ocaña y trabajada en conjunto con el gobierno de la Ciudad . El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó que el objetivo es facilitar el acceso de los adultos mayores al transporte público.

“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DN I. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, sostuvo Macri.

Hasta el momento, quienes cumplían con el requisito de ingresos debían completar diferentes gestiones digitales para obtener el beneficio. Entre ellas se encontraba el ingreso al sistema de Trámites a Distancia (TAD) .

Jubilados y pensionados podrán viajar solo con su DNI. Archivo

Además, el procedimiento exigía adjuntar una constancia de ARCA y gestionar la certificación negativa de ANSES, pasos que ahora dejarán de estar a cargo de los propios beneficiarios.

Con la nueva normativa, para iniciar el trámite solamente será necesario presentar el DNI y el recibo de haberes. De esta manera, se eliminarán las certificaciones y las gestiones digitales complementarias contempladas hasta ahora.

Otra de las modificaciones será la ampliación de los lugares habilitados para realizar el procedimiento. Los interesados podrán gestionar el beneficio en todas las estaciones cabecera de la red de subterráneos y en las sedes comunales de la Ciudad.

La administración porteña asumirá, a su vez, la responsabilidad de realizar los cruces de información necesarios con organismos nacionales como ANSES y ARCA, además de las dependencias locales correspondientes.

El DNI podrá utilizarse directamente en el molinete

Una vez completada el alta, los jubilados, pensionados y retirados alcanzados por el beneficio podrán utilizar directamente su DNI para atravesar los molinetes del subte sin pagar el viaje, de acuerdo con lo explicado por Jorge Macri.

El cambio busca garantizar un acceso efectivo al beneficio previsto por la legislación y evitar que las dificultades para completar trámites digitales funcionen como una barrera para quienes reúnen las condiciones económicas exigidas.

La gratuidad continuará limitada a las personas comprendidas por la norma que perciban hasta dos haberes mínimos y medio, por lo que la simplificación modifica principalmente el procedimiento para acreditar esa condición.

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema

La implementación no será inmediata. Primero deberá producirse la promulgación de la ley y posteriormente el Poder Ejecutivo de la Ciudad tendrá que avanzar con su reglamentación.

A partir de la promulgación, el Ejecutivo porteño dispondrá de un plazo máximo de 60 días corridos para reglamentar la nueva modalidad pra jubilados y pensionados en el transporte.

Con ese proceso, la Ciudad busca reemplazar el esquema que obligaba a los beneficiarios a reunir documentación y realizar gestiones digitales por un trámite presencial simplificado, basado únicamente en la presentación del DNI y el recibo de haberes, mientras el Estado quedará encargado de verificar el resto de la información.