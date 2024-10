Luis Caputo refuerza la "caja" con el blanqueo y promesa de dólares, pero analistas advierten por los retos que vienen

Desde lograr volver mercados internacionales de deuda, hasta lograr un nuevo acuerdo con el FMI que no ponga en riesgo lo conseguido hasta el momento. El tiempo corre y el Gobierno lo sabe: necesita de la llegada de dólares frescos.

Si bien el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que los vencimientos de deuda de enero próximo están cubiertos, hay varios desafíos que el Gobierno deberá sortear para conseguir los dólares frescos y, en esa tarea, el tiempo será un factor clave . Es por ello que el Gobierno abrió varios frentes a la vez , desde intentar volver a los mercados internacionales de deuda a partir de la baja del riesgo país, hasta apoyarse en operaciones financieras como REPOs y la estocada final: lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no ponga en riesgo lo conseguido hasta el momento.

Caputo en Washington: de dónde saldrán los dólares frescos

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó la semana pasada junto a parte de su equipo económico a Washington para asistir a la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM). En una entrevista que brindó al Financial Times, aseguró que los vencimientos de deuda del próximo año están cubiertos, ya que consiguieron un REPO para cubrir los pagos de capital en enero además de los intereses ya depositados en el Bank of New York y que buscarán volver a los mercados internacionales de deuda en los próximos meses.