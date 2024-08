Luis Caputo ratificó el "crawling peg", llamó a adherir al blanqueo y prometió una inflación que empiece con tres

"No podemos seguir mintiéndonos con que somos competitivos. No sé cómo hacen para pagar la enorme cantidad de cosas que les cobramos y seguir subsistiendo", reconoció el ministro en referencia a la fuerte carga tributaria que tiene la Argentina. Y, en ese sentido, llamó al sector privado a asumir el rol clave que tiene en la recuperación de la economía. Dijo que le hubiese gustado comenzar a bajar algunos tributos coparticipables, pero que tuvieron que esperar un poco para avanzar en ese sentido y anticipó que su principal objetivo es bajar la carga de Ingresos Brutos en ese camino.

"Hay que seguir haciendo exactamente lo opuesto a lo que se hizo en los últimos 80 años. Necesitamos generar empatía con ustedes para que entiendan su rol como ciudadanos. Ustedes son coprotagonistas en esta historia. No importan los colores políticos", dijo Caputo. Y, en ese sentido, convocó a los presentes a "construir ese país que algunas vez fuimos y podemos volver a ser".

Blanqueo: "El país lo necesita y ojalá respondan", dijo Caputo

A continuación, Caputo habló con el ex presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, quien ofició de entrevistador. Y, en ese marco, habló sobre el blanqueo. "Es una iniciativa clave para la recuperación de la economía. No es un deber, por supuesto que es opcional, pero el compromiso con este blanqueo es clave para resolver los problemas de Argentina. El país lo necesita y ojalá respondan", afirmó.

En cuanto al cepo, dijo que "no nos ponemos una fecha, sino condiciones". "Lo que buscamos es que cuando lo levantemos, no pase absolutamente nada", confesó. Y reconoció: "Aún no están dadas las condiciones. No hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o después, sino que tenemos que estar seguros de que se mantiene el rumbo y tenemos que saber que es muy importante no cometer errores en este proceso". Aseguró que, si se baja la inflación y se achica la brecha, vamos por el buen camino.

La inflación, la prioridad de esta gestión

Otro de los temas que tocó Sandleris en la charla con Caputo fue el de las reservas del BCRA y le preguntó qué planes tiene para recuperarlas. "La realidad va a ir mejorando cada vez más y va a ir convalidando lo que vamos haciendo: la inflación va a seguir bajando y la economía va a seguir en recuperación. En ese contexto, hay que ver que nosotros ya generamos el superávit necesario para pagar los vencimientos que vienen", dijo. Y aseguró que esos son elementos clave para bajar el riesgo país, lo que facilitará a Argentina el ingreso al mercado de deuda global. En ese sentido señaló que su gran objetivo es "bajar el impuesto más grave, que es la inflación".

Prometió que el peso se va a convertir en una moneda fuerte y se reconoció "muy optimista con la inflación". "Nosotros atacamos todas las causas de la inflación y Argentina está encaminada a lograr un nivel de evolución de precios más bajo, incluso que el que se obtuvo en julio". Y, en ese sentido, dijo que "la inflación va a bajar un nuevo escalón". De esta manera, dio a entender que espera que comience con 3 en agosto.

Por último, defendió la evolución del crawling peg del 2% mensual que vienen aplicando al tipo de cambio oficial. "Aún los que miran el tipo de cambio en la secuencia histórica y dicen que está atrasado, están equivocados", afirmó. Y es que dijo que el dólar durante la Convertibilidad estaba en un valor cercano a los $550 y que el valor histórico en épocas de crisis estuvo entorno a los $1.000, por lo que aseguró que no es cierto que esté atrasado el ritmo de microdevaluaciones diarias del 2% mensual .