ANSES deposita en los últimos días de mayo la ayuda económica para personas desempleadas

La prestación puede alcanzar hasta $363.000 mensuales y se tramita de forma presencial o virtual. Además del pago económico, el programa mantiene activos otros beneficios.

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo tras la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a comenzar durante los últimos días de mayo con el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente al mes de mayo de 2026. Se trata de una asistencia económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo y cumplen con determinadas condiciones establecidas por el organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El beneficio es un apoyo económico para personas desempleadas mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. Además del pago mensual, la prestación contempla otros beneficios adicionales, como el mantenimiento de la obra social y el cómputo de aportes previsionales para la jubilación.

Además, ANSES confirmó una actualización en los valores mínimos y máximos del programa luego del último incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados del sector privado que hayan perdido su empleo bajo determinadas situaciones previstas por ANSES.

El beneficio puede solicitarse en casos de:

despido sin causa

finalización de contrato a plazo fijo

cierre o quiebra de la empresa

renuncia por causas justificadas, como falta de pago salarial

Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación laboral.

En el caso de trabajadores eventuales y de temporada, ANSES exige un mínimo de doce meses trabajados durante los últimos tres años y al menos 90 días de actividad laboral en el último año antes de perder el empleo.

Además de la asistencia económica mensual, el programa incluye otros beneficios importantes. Mientras dura el cobro de la prestación, ANSES mantiene activas las asignaciones familiares correspondientes y la cobertura de obra social.

A su vez, el período durante el cual se cobra el beneficio también cuenta como aporte previsional para el cálculo jubilatorio, algo clave para quienes están cerca de cumplir los requisitos necesarios para jubilarse.

ANSES computadora

Cómo se tramita la prestación por Desempleo de ANSES

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo es gratuito y puede realizarse, tanto de manera presencial en oficinas de ANSES, como a través de Atención Virtual.

El organismo exige iniciar la gestión dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo. Si la persona presenta la solicitud fuera de ese plazo, ANSES aplica descuentos sobre la duración total del beneficio. Según informó el organismo, se descuenta un día de prestación por cada jornada hábil excedida fuera del límite establecido. Por ese motivo, recomiendan iniciar el trámite lo antes posible después de la desvinculación laboral.

Para gestionar el beneficio es obligatorio presentar documentación que acredite la situación de desempleo. Entre los documentos aparecen:

DNI vigente

telegrama de despido

carta documento

acta de quiebra del empleador, según corresponda

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Monto de la ayuda económica en mayo 2026

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo luego de la reciente suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente, el monto mínimo del beneficio es $181.500 mensuales, mientras que el máximo alcanza los $363.000.

El cálculo del pago depende del historial salarial de cada trabajador antes de perder el empleo. Para determinar el monto, el sistema toma como referencia el 75% del mejor sueldo bruto registrado durante los últimos seis meses trabajados.

El cronograma de pagos para mayo de 2026 ya fue confirmado por ANSES y las acreditaciones se organizan según la terminación del DNI de cada titular. Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

anses gente personas

Hasta cuándo se cobra el beneficio

La duración de la Prestación por Desempleo depende de la cantidad de aportes realizados por el trabajador antes de quedar desempleado. El esquema vigente para mayo de 2026 contempla:

entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas

entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas

36 meses o más de aportes: hasta 12 cuotas

Además, las personas mayores de 45 años acceden automáticamente a una extensión adicional de seis meses, una vez finalizado el período inicial de cobro.