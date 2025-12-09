El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP) oficializó este martes la Resolución 417-05/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, que establece un nuevo régimen para el uso de los espacios público-portuarios y sanciones específicas ante el derrame de aguas residuales y efluentes líquidos por parte de camiones que transportan pescado fresco.
Mar del Plata endurece sanciones por derrames de camiones pesqueros dentro del puerto
El Directorio del Consorcio Portuario Regional aprobó la Resolución 417-05/2025, que prohíbe los derrames de efluentes líquidos. Fija multas, suspensiones y revocación de permisos para las empresas infractoras.
-
Oficializan aumento de fin de año para empleadas domésticas más un bono: cuánto van a cobrar
-
Reforma laboral: cómo funcionará el nuevo fondo que le transferiría al Estado el costo de la indemnización
La medida surge del expediente 6242-CPRMDP-25, donde se detalla la problemática generada por los residuos que se vuelcan desde los vehículos en distintos sectores del puerto, provocando olores desagradables, proliferación de plagas y afectación de las actividades de los permisionarios.
Un problema recurrente en el puerto
En su informe, la Gerencia de Explotación explicó que la normativa vigente —la resolución 376-08/2023— regula el ordenamiento vehicular, pero no contempla un mecanismo sancionatorio para los derrames que se producen a través de las canillas de desagüe de los camiones.
Esto derivó en que, hasta ahora, solo se realizaran llamados de atención a modo de “apercibimiento”, sin herramientas para penalizar la conducta.
El área técnica destacó la necesidad de una normativa específica para regular el derrame de efluentes líquidos y fijar sanciones proporcionales, que podrían incluir multas, suspensión de actividades o revocación de permisos, según la gravedad del hecho.
Dictamen legal: un bien de dominio público
La Asesoría Legal Externa avaló el proyecto y recordó que los puertos son bienes de dominio público, sujetos al régimen del derecho administrativo y a reglas de uso y protección estrictas.
Según el dictamen, quienes operan en el ámbito portuario tienen la obligación de respetar las reglamentaciones dictadas por la autoridad administradora, en este caso el CPRMDP, conforme a la legislación nacional y provincial.
Qué prohíbe la nueva resolución
El Directorio resolvió por unanimidad:
-
Prohibir en todo el Puerto de Mar del Plata el derrame de efluentes líquidos, aguas residuales o residuos orgánicos provenientes de camiones de transporte de pescado fresco o productos similares.
Escala de sanciones
La resolución fija un esquema de penalidades crecientes:
-
Primera infracción: multa de $150.842 y prohibición de ingreso al puerto hasta acreditar el pago.
Segunda infracción: multa de $294.364, con la misma restricción de acceso y posibilidad de suspensión del vehículo o empresa por hasta 90 días.
Tercera infracción o más: multa de $725.123, prohibición de ingreso y posibilidad de revocar el permiso de operación por 2 años para el infractor.
El monto de las multas quedará sujeto al cuadro tarifario vigente del CPRMDP.
La resolución fue firmada por el presidente del Consorcio, Marcos H. Gutiérrez, y el director secretario, Eduardo Mayer, y ya se encuentra en vigencia tras su publicación oficial.
Dejá tu comentario