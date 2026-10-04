Emiratos Árabes reveló que Israel tenía los datos del vuelo de FlyDubai antes del intento de ataque

Las autoridades habían compartido la lista de pasajeros y tripulantes, con sus nacionalidades. Investigan cómo el copiloto omaní superó los controles.

Emiratos encabeza la investigación por el intento de ataque en el vuelo de FlyDubai.

Emiratos Árabes Unidos reveló que había compartido con Israel la información de los pasajeros y tripulantes del vuelo de FlyDubai antes de que un copiloto omaní intentara tomar el control y estrellar el avión que se dirigía a Tel Aviv. El dato abrió nuevos interrogantes sobre las fallas de seguridad que permitieron al atacante integrar la tripulación.

Funcionarios regionales señalaron que la información enviada incluía las nacionalidades de quienes viajaban a bordo y aseguraron que Israel no había detectado señales de alerta entre los pasajeros ni los miembros de la tripulación. Las autoridades investigan ahora cómo el copiloto pudo superar los controles pese a que tenía prohibido volar en Omán por preocupaciones vinculadas con sus posturas extremistas.

Emiratos Árabes Unidos, que encabeza la investigación, calificó lo ocurrido como un “ataque terrorista” . Según las autoridades, el copiloto atacó al capitán con el hacha de emergencia de la cabina e intentó tomar el control de la aeronave para hacerla descender en picada.

El avión transportaba 182 personas cuando se produjo el ataque. El capitán indio consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió el ingreso de pasajeros y otras personas que finalmente redujeron al atacante y ayudaron a recuperar el control de la aeronave . En Israel, quienes intervinieron fueron posteriormente reconocidos como héroes.

La investigación busca determinar también cómo FlyDubai no identificó previamente al copiloto omaní como un posible riesgo . Además de la prohibición que pesaba sobre él en su país, Omán no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, otro elemento que generó cuestionamientos sobre su autorización para pilotar un avión con destino a Tel Aviv.

Israel y el cruce de responsabilidades por los controles

El incidente también generó acusaciones entre organismos israelíes acerca de quién debía controlar la información proporcionada antes del vuelo.

El Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, afirmó que el Ministerio de Transporte tiene la responsabilidad de revisar las listas de pasajeros de vuelos extranjeros. Sin embargo, la ministra de Transporte, Miri Regev, aseguró a la radiodifusora pública Kan que son las agencias de seguridad las responsables de garantizar la seguridad de los vuelos y sostuvo que su cartera no recibió una lista de pasajeros ni advertencias.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel mantiene desde hace tiempo acuerdos con aerolíneas extranjeras para impedir que pilotos de países sin relaciones diplomáticas con Israel vuelen hacia su territorio.

Las dificultades para controlar antecedentes entre países

Otro de los puntos bajo investigación es el sistema utilizado para verificar los antecedentes de las tripulaciones internacionales. FlyDubai es una aerolínea emiratí de bajo costo que opera conexiones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, explicó que los mecanismos de control varían según cada país y existen restricciones respecto de la información que puede intercambiarse internacionalmente.

“En términos de la seguridad de la aviación en sí, obviamente queremos contar con verificaciones de antecedentes lo más sólidas posible. Pero hay enormes limitaciones para realizar verificaciones de antecedentes en cualquier caso, especialmente en las verificaciones transfronterizas”, afirmó.

Mientras continúa la investigación, el intercambio previo de información entre Emiratos e Israel se convirtió en uno de los principales puntos a esclarecer, junto con los controles aplicados por FlyDubai y las circunstancias que permitieron que el copiloto integrara la tripulación.