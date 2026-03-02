Natalio Grinman, presidente de la CAC: "En los próximos meses la actividad recuperará dinamismo"

El titular de la Cámara Argentina de Comercio se mostró optimista respecto al rumbo del Gobierno. A su juicio, los temas que frenan la recuperación de la actividad son la falta de crédito, las tasas de interés, la presión impositiva y la inseguridad jurídica. Descartó que las importaciones constituyan una “amenaza”, aunque admitió que representan un desafío. Rescató la Ley de Modernización Salarial y los tratados alcanzados con EEUU y la UE en la marco del Mercosur.

Natalio Mario Grinman , presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) afirmó que confía “ en que en los próximos meses la actividad recuperará dinamismo ”, superadas las turbulencias del período electoral, y eso colaborará con el mercado laboral” en una entrevista concedida a Ámbito .

Destacó que “ las cuentas públicas se han estabilizado y hay un orden monetario y cambiario , lo que favorece las inversiones y ayuda para que el país crezca; pero no hay soluciones inmediatas a problemas de décadas ”.

Para el dirigente empresario, el ordenamiento fiscal ; el sano manejo monetario y cambiario y la agenda de transformación , son tres aspectos destacables del gobierno de Javier Milei .

Respecto a tres aspectos de la gestión gubernamental que considera que deberían mejorarse o modificarse, sostuvo que “ deberían acelerarse cuestiones de infraestructura ” y lograr acuerdos con las provincias (por el tema impositivo). Por último, expresó su deseo de “ mejorar el tono y el contenido de la conversación pública ; esto no lo digo para oficialismo u oposición en particular, lo digo para todos los sectores dirigenciales: político, empresario, sindical, etc.”

La modernización laboral “ es un paso muy importante en la dirección correcta ” . En este sentido, el dirigente empresario realizó un detallado análisis de la reforma laboral y destacó, entre sus principales aspectos, al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral , que establece una rebaja de las contribuciones que los empleadores realizan a la Seguridad Social. Lo consideró importante porque “ todo el abanico de trabajadores que padece la informalidad por distintos motivos ahora tendrá mayores posibilidades de incorporarse al mercado formal de trabajo y acceder a los beneficios del empleo registrado”.

También ponderó los cambios en la actualización de créditos laborales, una demanda que la entidad viene efectuando hace mucho tiempo.

En el terreno de las preocupaciones, se refirió a la descentralización de las conversaciones y planteó que “la posible incorporación de nuevos actores sectoriales en negociaciones colectivas puede ser tierra fértil para los conflictos”.

Finalmente, señaló la importancia de los acuerdos comerciales celebrados tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europa al decir que “la evidencia internacional muestra que las economías que se integran inteligentemente al mundo crecen más que las que apelan al aislacionismo”. Pero para poder competir planteó la necesidad de seguir ganando competitividad “consolidando el camino de reducir o eliminar tributos”.

Periodista: ¿Qué temas, a su juicio, están demorando el despegue de la actividad?

Natalio Mario Grinman: Uno es la falta de crédito. Argentina registra desde hace años un muy bajo nivel de crédito para el sector privado; en los últimos dos años, la supresión del déficit fiscal, al reducir los recursos financieros que absorbe el Estado, ha favorecido al sector privado. Aunque naturalmente no es algo que se corrija instantáneamente. También las tasas de interés. Las turbulencias del año pasado, en el marco del período electoral, generaron una disparada de las tasas de interés, lo que golpeó a las empresas. Afortunadamente, en la actualidad están en niveles mucho más razonables, aunque considero que aún hay margen para que se sigan reduciendo. Por su parte, el consumo en los últimos meses vivió un amesetamiento. En parte se debe a fenómenos coyunturales (como esa volatilidad electoral de la que hablaba antes) pero también a cuestiones más de fondo. La baja de la inflación de los últimos dos años ha derivado en un consumidor más “racional”; los pesos ya “no queman en el bolsillo”, y las compras se hacen de forma más meditada. También debemos señalar la competencia externa (que incluye al turismo en el exterior y a las compras por plataformas internacionales) que reducen la parte del consumo que se vuelca al comercio local. La presión impositiva es, sin duda, un problema, pues la excesiva carga fiscal reduce la competitividad de las empresas y limita el poder de compra de los consumidores, por lo que limita la expansión económica. Y la seguridad jurídica. La incertidumbre excesiva es enemiga de la inversión y el crecimiento; lo que mencionaba antes del período electoral lo ilustra. Es importante evitar el péndulo normativo permanente; confío en que una parte mayoritaria de la ciudadanía está comprometida con una agenda transformadora y que eso evitará retrocesos en esta materia.

Las importaciones como desafío

P.: ¿Considera que las importaciones constituyen una amenaza? ¿Si es así, a qué sectores les es complicado competir y por qué?

N.M.G.: “Amenaza” es una palabra fuerte, quizás me gustaría hablar más de “desafío”. Sí, son un desafío, y diría que prácticamente para todos. A veces se piensa solo en el productor local de bienes, pero hoy en día prácticamente todos los sectores se ven desafiados por la competencia externa. Desde un restorán en Mar del Plata o Mendoza, cuya afluencia de público está sujeta a los vaivenes del turismo internacional (emisivo y receptivo); hasta un local de ropa del conurbano bonaerense, que puede ver alteradas sus ventas si sus clientes habituales pasan a hacer compras en una plataforma de e-commerce china.

P.: ¿Puede enumerar tres aspectos positivos de la gestión del Gobierno en función de la actividad económica?

N.M.G.: En primer término, el ordenamiento fiscal; teniendo en cuenta que el déficit crónico estaba detrás de buena parte de nuestra inestabilidad. En segundo lugar, y ligado al anterior, el sano manejo monetario y cambiario, que evitó el emisionismo y las devaluaciones a las que tan acostumbrados estábamos. Por último, la agenda de transformación, como ser la modernización laboral que comentamos al comienzo.

P.: ¿Y qué tres aspectos de la gestión gubernamental considera que deberían mejorarse o modificarse?

N.M.G.: Creo que deberían acelerarse cuestiones de infraestructura, que es un tema en el que llevamos décadas de atraso. Reconozco las limitaciones presupuestarias, pero quizás se puede acortar un poco más los tiempos para avanzar en las obras con intervención del sector privado. Sería importante también lograr acuerdos con las provincias; sé que es mucho más fácil decirlo que concretarlo, pero, en línea con lo que comentaba antes, los efectos favorables de la baja de la presión impositiva nacional pueden malograrse si en simultáneo se produce un alza de los tributos subnacionales. Deberían lograrse entendimientos que lo eviten. Por último, me parecería deseable mejorar el tono y el contenido de la conversación pública; esto no lo digo para oficialismo u oposición en particular, lo digo para todos los sectores dirigenciales: político, empresario, sindical, etc. A veces escuchamos discusiones sin sustancia y con formas propias de una estudiantina. Todos tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, defendiendo nuestras posiciones con vehemencia, pero también con respeto y argumentos sólidos.

Reforma laboral

P.: ¿Puede señalar los tres aspectos más significativos del proyecto de modernización laboral?

N.M.G.: Uno es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que establece una rebaja de las contribuciones que los empleadores realizan a la Seguridad Social (del 15 al 2%). ¿Es importante? Sí, por supuesto. Todo el abanico de trabajadores que padece la informalidad por distintos motivos ahora tendrá mayores posibilidades de incorporarse al mercado formal de trabajo y acceder a los beneficios del empleo registrado: aportes jubilatorios, protección de la salud, seguro, entre otras cuestiones también positivas que retribuyen al Fisco y a la sociedad en su conjunto. Otra se refiere a la actualización de créditos laborales. Esta es una demanda que la CAC viene efectuando hace mucho tiempo. Hemos recibido múltiples testimonios de nuestros asociados, en donde nos presentaban casos que llevaron a sus empresas al borde del cierre por motivo de actualizaciones desproporcionadas y sin fundamento. La Argentina necesita reglas claras, tanto para contratar como para resolver situaciones de desvinculación. El anatocismo (intereses sobre intereses) que padecen las empresas ha representado en repetidas ocasiones una mochila muy pesada. Y la prestación mínima en servicios esenciales (75%) y trascendentales (50%). No debemos “perder el norte” y olvidar lo que nuestra Carta Magna manda.

Empleo

P.: ¿Qué resultado puede provocar en materia de aumento del empleo?

N.M.G.: Como dijimos en más de una ocasión, la modernización laboral por sí sola no resolverá problemas históricos que vivimos los argentinos. El camino iniciado es el correcto y es destacable la fortaleza que ha tenido este Gobierno para llevarlo a cabo a pesar de las adversidades. Sin embargo, el eje laboral no es el único asunto para resolver si se trata de generar empleo formal. Es condición necesaria, pero no suficiente; la macro también importa. Confío en que en los próximos meses la actividad recuperará dinamismo, superadas las turbulencias del período electoral, y eso colaborará con el mercado laboral. Las cuentas públicas se han estabilizado y hay un orden monetario y cambiario, lo que favorece las inversiones y ayuda para que el país crezca; pero no hay soluciones inmediatas a problemas de décadas.

Acuerdos internacionales

P.: ¿Y, en el mediano plazo?

N.M.G.: La evidencia internacional de la que hablaba antes muestra que las economías que se integran inteligentemente al mundo crecen más que las que apelan al aislacionismo.

P.: ¿Con qué políticas locales cree que sería necesario complementar para aprovechar mejor este acuerdo?

N.M.G.: Las políticas de mejora de la competitividad de las que hablaba antes son fundamentales. Mencionamos la reforma laboral; es muy importante que también se avance con una reforma impositiva. La actual administración ha dado pasos muy importantes, ha hecho lo que prácticamente nadie ha hecho desde hace añares: reducir o eliminar tributos. Debemos consolidar este camino.