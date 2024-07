Martín Guzmán apuntó contra el plan económico: "¿Para esto están sacando del país el oro del BCRA?"

Caputo defendió su jugada al asegurar que " es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo " y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta. Asimismo, aún falta conocer la postura del BCRA, que no se pronunció al respecto . Apenas dan una respuesta institucional.

"El BCRA recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Diputado y Secretario General Nacional de la Asociación Bancaria solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al Banco y estamos trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas", se limitaron a responder ante la consulta de este medio en el edificio de Reconquista y Perón.

Muchos leen esta diferencia en las respuestas como un posible cortocircuito entre el presidente del BCRA y Caputo, quienes, hasta ahora, funcionaban casi como una misma persona. Empiezan a correr rumores en ese sentido en la city que dicen que Santiago Bausili empieza a reclamar su autonomía, que le reconoce la carta orgánica de la entidad que dirige. Tampoco descartan algunos analistas que sea una puesta en escena para que el ministro pueda despegarse de esta decisión respecto del oro más adelante.

Caputo y Bausili.jpeg Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, titular del BCRA.

Javier Milei buscó despejar dudas sobre el pago de deuda y las reservas

En una entrevista de stream concedida este viernes, Javier Milei garantizó el pago de la deuda externa -principalmente, con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y remarcó la estabilidad que tienen las reservas del BCRA tras los últimos anuncios.

Al explicar el nuevo diseño de política monetaria, el Presidente detalló que "el equilibro de no intervención es: la cantidad de dinero está fija, el tipo de cambio fluctúa y la tasa de interés viene dado por el equilibrio internacional". "Si yo te dejo la cantidad de dinero constante, la intervención es cero. Yo te devuelvo u$s0,67 en el mercado, entonces me quedan u$s0,33 en el BCRA con la misma base monetaria con lo que te mejoro el respaldo de la base monetaria, se te achica la brecha y el nivel de intervención bajó", precisó.

Posteriormente, reconoció que "esto no es mágico, porque tenés una pérdida de libertades con el cepo, pero mientras arreglo los stocks tengo cepo". A su vez, criticó a los especialistas económicos que señalan que la dificultad del pago de deuda se refleja en el crecimiento del riesgo país, señalando que su rechazo a "emitir dinero para comprar reservas, entonces me dicen que le rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda": "Frente a ese argumento, nosotros mostramos que tenemos la plata para pagar. [...] Los dólares se compran con superávit fiscal, no con emisión monetaria del BCRA".

En otros momentos de su entrevista en Neura Media, el mandatario destacó que "hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. La motosierra no para nunca. No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar". "Hasta que no vea la inflación en cero no paro. Odio la inflación. Quiero destruir la inflación", agregó.

Milei con Fantino.png Javier Milei en su entrevista de este viernes.

Al referirse al plan para levantar el cepo cambiario, volvió a insistir en la importancia de alcanzar el equilibrio macroeconómico y dijo que su obsesión es "llevar la inflación a 0%".

Sobre esta idea de convergencia de la tasa de inflación con el "crawling peg", agregó: "En cuanto lleguemos a uno va a bajar a cero, y ahí puede pasar que quede el tipo de cambio fijo o que se vuelva libre. Hasta que no vea la inflación en cero no paro".

Milei insistió en que "si abría el cepo el primer día me generaba una hiper, me armaban el saqueo de los supermercados y en enero ya no estaba más, me echaban toda la culpa a mí y ellos tenían un rebote como el que tuvo Néstor Kirchner".