Massa cerró su gira por China: anunció medidas para promover el turismo asiático en el país

Además, participaron del Foro, China Energy Engineering Corporation Limited International Company (CEEC); China Gezhouba Group International Engineering CO., LTD; Powerchina; China Railway Construction Corporation (International) Limited (CRCC); China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET); ZTE Corporation; DIDI; Xiaomi; China Machinery Enginecring Corporation (CMEC); Tibet Summit Resources Co., Ltd.; China Railway International Group (CREC); HUAWEI Technologies Co., Ltd; Cnnc China Zhongyuan Engineering Corp. (CZEC); Chery; Shandong Gold Group; Jinyuan; NORINCO; CNTIC; CITIC Construction; CRRC Sifang; CCCC; Great Wall; CETC; Zijin; Ganfeng; Tsingshan; Zangge; Tianqi; Hanaq; SPIC; CATIC; OPPO; FOTON; Goldwind; JAC; JD (SECOM); Colomé (SECOM); Catena Zapata (SECOM) CyD; CYDS; UTour; Qunar; y CTRIP.