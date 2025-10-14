MasterChef Celebrity: cómo fue el rating en el regreso a la televisión del reality de cocina

MasterChef Celebrity debutó en la pantalla de Telefe este lunes con la conducción de Wanda Nara y la vuelta de los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santis . El reality inició con el piso que le dejó la gran final de La Voz Argentina , con la conducción de Nico Occhiato .

De esta forma, el reality de famosos arrancó a las 22:15 con un piso de 17.5 puntos, según los datos difundidos por Kantar Ibope Media. Mientras que Buenas Noches Familia, su competencia directa en El Trece, cerraba el programa con 5.5 puntos.

Por otra parte, “Otro día perdido” de Mario Pergolini tenía 4.3 puntos de rating alrededor de las 22:50, mientras que MasterChef obtenía un pico de 18.1.

El número más alto para el reality de cocina llegó a las 22:59, con un gran pico de 18.5 puntos, superando por demás a los otros ciclos.

Al inicio de las 23, el ciclo de Telefe mantuvo unos 15.7 puntos, mientras que Pergolini tenía unos 4.1 puntos de audiencia. Finalmente, el ciclo de Wanda cerró con un 13.8 puntos a las 23:43, obteniendo un gran número en su esperado debut.

“Todo congelado”: Wanda Nara y Maxi López se cruzaron por primera vez en Masterchef

El morbo y la expectativa llegaron a su punto máximo en el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. En un cruce que paralizó la televisión, Wanda Nara, en su rol de conductora, y Maxi López, como flamante participante, se vieron las caras por primera vez en el certamen, y el reencuentro no decepcionó: hubo nervios, chicanas y un "carpetazo" del exfutbolista sobre su vida de casado.

El tenso diálogo comenzó con Wanda, visiblemente nerviosa, rompiendo el hielo. "Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?", le dijo. A lo que él, reconociendo la presión del momento, respondió: "Me animé. Tengo que decir un nivel de nerviosismo estoy arriba de 100".

Pero el momento más picante llegó cuando Wanda le preguntó por sus habilidades culinarias. "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?", indagó la conductora. La respuesta de Maxi fue un dardo directo a su pasado en común: "Estuve casado una vez y era todo congelado", lanzó, provocando una risa incómoda en el estudio.

Lejos de quedarse callado, López continuó: "Ahora aprendí yo un poco. Algo tuve que aprender con mi chico, te digo la verdad".

“Ahora no solo el jurado, sino también esta Wanda. Ahora sí”, cerró Maxi.

Maxi López viajó solo a la Argentina para este desafío, dejando en Europa a su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está embarazada. La participación del exfutbolista en el reality conducido por su exesposa promete ser uno de los condimentos más explosivos de la temporada, con una mezcla de competencia, humor y viejos rencores servidos en el prime time.