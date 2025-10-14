Rige ley que obliga a los comercios a permitir el uso de posnet a los clientes para evitar estafas

Publicada este martes en el Boletín Oficial, la Ley 15.531 garantiza que los usuarios puedan operar por sí mismos los dispositivos de cobro al pagar con tarjetas de crédito o débito, sin necesidad de entregar sus plásticos o DNI. La norma fue impulsada por la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).

La Ley 15.531 obliga a los comercios bonaerenses a permitir que los clientes manipulen el posnet al pagar con tarjeta.

El Gobierno bonaerense promulgó este martes la Ley 15.531 , que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a utilizar personalmente los datáfonos o posnets cuando realicen pagos con tarjetas de crédito o débito, sin tener que entregar sus tarjetas o documentos a los proveedores.

La norma -impulsada por la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria) y sancionada por la Legislatura el 18 de septiembre pasado- tiene como finalidad resguardar la seguridad y los datos personales de los usuarios , prevenir robos y estafas bancarias e incorporar mejores prácticas internacionales en materia de protección al consumidor.

Según el texto, todos los comercios y prestadores de servicios , públicos o privados, que operen con tarjetas deberán acondicionar sus dispositivos de cobro electrónico en un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la ley.

Durante el debate en el Senado, Demaría precisó que el objetivo de la iniciativa era “resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito; evitar estafas y robos e incorporar a la legislación las mejores prácticas internacionales de la materia”.

Graficó que los delitos más comunes se producían cuando los consumidores entregaban la tarjeta y el DNI al comerciante. “Ese lapso es más que suficiente para fotografiarlos, efectuar múltiples pagos o clonar la tarjeta de crédito o débito”, expuso pero aclaró que "aquellas personas que quieran seguir entregando al proveedor el DNI y la tarjeta, pueden seguir haciéndolo”.

compra-tarjeta-consumo-posnet Pexel

Campañas de concientización y sanciones

El Poder Ejecutivo provincial definirá la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo la implementación de una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso seguro de tarjetas de crédito y débito.

En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor.