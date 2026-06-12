Carlos Melconian: "En un proceso de reconversión, no se puede dejar al 50% de la economía a la buena de Dios"

El economista aseguró que la baja del riesgo país es un alivio tardío que no impacta directamente en la mayoría de los ciudadanos. Detalló cuáles son las claves de la economía para las próximas elecciones en su visión.

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, brindó una entrevista dónde puso el foco sobre la situación económica actual de la economía y las dificultades que supone. Además, se refirió a la caída del riesgo país y a la cuestión fiscal.

Melconian sostuvo que “ siempre me opuse a pensar a que Argentina está en un modelo de 2 velocidades, porque 2 velocidades da una idea de equilibrio. Ahora, los ganadores son menos del 20% de la economía. Entonces, no es ni siquiera una letra ‘K’. Una letra ‘K’ es ser muy generoso. Esto es una ‘K’ rara”.

El expresidente del Banco Nación subrayó que mientras algunos empresarios encuentran oportunidades impulsadas por políticas tributarias o cambiarias favorables, otros, especialmente en el conurbano, deben afrontar problemas diarios que impiden la inversión y el crecimiento. En ese marco, el economista aseguró qué “en procesos de reconversión como en la Argentina, al 50% a la buena de Dios no lo podés dejar” .

En relación a la baja del riesgo país y la euforia bursátil que generó el jueves la mejora en la calificación de S&P a la renta fija argentina, Melconian puso paños fríos, afirmando que “la caída del riesgo es un remedio fenomenal que llega cuando el enfermo se murió”, expresó, y agregó que el impacto inmediato favorece a quienes poseen activos financieros, sin que por ellos se traduzca en mejoras para el conjunto de la sociedad.

En la conversación con el streaming de Infobae, el economista puso énfasis en que quienes enfrentan dificultades diarias para sostener un comercio o una industria no ve alterada su realidad porque el riesgo país baje a 450 puntos.

La economía en relación con la política

Melconian apuntó fuerte contra la política, la cual vinculó estrictamente con la situación económica: “Me preocupa más todo este chiquero de impacto político. En la medida que el ministro dice que la economía se lleva puesta a la política, significa que la economía tiene que ser tan brillante, que a la elección, al préstamo del tesoro americano y al tema de Adorni se lo traguen la brillantez de la economía. Para eso hay que crecer al 8% y tener inflación menor a un dígito anual, que es lo que le pasó los primeros 3, 4 años a Menem y a los Kirchner”.

Sobre el escándalo del jefe de gabinete, señaló que “tampoco es que el caso Adorni está opacando algo que es una fórmula 1 a 300 kilómetros por hora”. Y advirtió: “No veo que llegue el mecanismo de círculo virtuoso, que es el crédito y la inversión, es decir, todo eso ya ha entrado en un circuito a postergar para el próximo gobierno”.

Como ejemplo de una economía que puede condicionar el proceso político, mencionó el superávit fiscal: “Después de 80 años de déficit fiscal, interrumpido por pocos años con superávit, ya es un mandamiento que impusiste, falta que desde el superávit fiscal se coma, se cure y se eduque. Porque lo que no puede ocurrir con el rumbo y el modelo es que no termine dando resultado”.

Melconian concluyó que la suerte del gobierno en los próximos comicios no depende del riesgo país en 450 puntos, sino que del nivel de actividad, la tasa de inflación, el poder adquisitivo y la oferta de bienes públicos.