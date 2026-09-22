La serie "Daredevil: Born Again" finalizará tras su tercera temporada en Disney+ + Agregar ámbito en









La producción de la tercera temporada ya ha finalizado y su estreno está previsto para 2027 en Disney+.

La serie de Marvel finalizará tras tres temporadas.

Daredevil: Born Again, la serie protagonizada por Charlie Cox en el papel principal, concluirá con su tercera temporada.

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La producción de la tercera temporada ya ha finalizado y su estreno está previsto para 2027 en Disney+, la noticia de qué la serie de Marvel no continuará fue confirmada por varios portales especializados de Estados Unidos.

De qué trata Daredevil: Born Again La primera temporada de Daredevil: Born Again siguió a Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), quien pasa de ser un gánster a un alcalde autócrata de Nueva York. Matt Murdock (Cox) se enamora de la terapeuta Heather Glenn (Margarita Levieva), quien termina convirtiéndose en una aliada en la administración de Fisk. La segunda temporada marcó el regreso del personaje de Jessica Jones, interpretado por Krysten Ritter. Además, en el final de la primera temporada, Frank Castle/Punisher, interpretado por Jon Bernthal, regresó y, al final, escapó de la prestigiosa cárcel de Red Hook, controlada por Fisk.

La serie, que nació como una continuación de la serie de Netflix, tuvo un gran éxito de audiencia en su primera temporada, logrando el mejor estreno de serie en Disney+ en 2025, con 7,5 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros cinco días. La audiencia en Estados Unidos cayó aproximadamente un 50% en la segunda temporada, según datos de Luminate.

Además de Cox, el reparto incluye a Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson y Wilson Bethel como Bullseye.

Marvel Television ha ido reduciendo gradualmente la cantidad de series que produce para Disney+. Su última producción, VisionQuest, la entrega final de la trilogía WandaVision protagonizada por Paul Bettany, se estrenará en octubre. Disney+ también canceló la renovación de Wonder Man tras haberla encargado inicialmente para una segunda temporada.

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