Franco Colapinto rompió el silencio tras el cruce con su compañero de Alpine: qué dijo + Agregar ámbito en









El piloto argentino habló por primera vez sobre el episodio en pista y buscó bajarle el tono a la polémica con el francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto habló tras la polémica en Alpine Joe Portlock/Getty Images

Tras su mejor resultado en la Fórmula 1, con un séptimo puesto en el GP de Madrid, Franco Colapinto también quedó en el centro de la escena por un cruce con su compañero en Alpine, Pierre Gasly. Días después, el argentino decidió referirse públicamente al episodio y aclarar lo ocurrido.

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En una entrevista distendida, el piloto explicó que no hubo un choque, pero sí tensión propia de la competencia interna. “A veces con los compañeros hay un poco de pica. Nos llevamos bien, pero en el momento de adrenalina pasan cosas”, aseguró, quitándole dramatismo a la situación.

La respuesta de Colapinto: “Hubo un malentendido” Colapinto también reconoció que reaccionó en caliente durante la carrera, aunque luego relativizó el episodio. “Yo lo insulté un poquito, hubo un malentendido”, admitió entre risas. Y agregó: “Ahora soy más políticamente correcto, antes hubiera sido otra cosa”.

Incluso apeló al humor para describir cómo hubiera sido su reacción tiempo atrás: “Si esta entrevista era el año pasado, ya me sacaban esposado”, comentó.

Colapinto también reconoció que reaccionó en caliente durante la carrera, aunque luego relativizó el episodio. “Yo lo insulté un poquito, hubo un malentendido”, admitió entre risas. Y agregó: “Ahora soy más políticamente correcto, antes hubiera sido otra cosa”. X El incidente se había producido cuando su compañero no cedió la posición pese a las indicaciones del equipo, lo que generó reclamos por radio. Sin embargo, tras la carrera, desde Alpine buscaron descomprimir la situación y mostraron a ambos pilotos en buena sintonía.

Más allá del cruce, Colapinto priorizó el resultado deportivo y evitó profundizar la polémica, en línea con su crecimiento dentro de la categoría y su consolidación en la escudería.