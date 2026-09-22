Antes de ganarlo, Mbappé reveló a quién le gustaría dedicarle el Balón de Oro + Agregar ámbito en









El delantero francés es uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio. Sin embargo, ya se siente ganador y reconoció sus raíces africanas.

Antes de ganarlo, Mbappé reveló a quién le gustaría dedicarle el Balón de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé, que es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, reveló que en caso de quedarse con dicho galardón le gustaría dedicárselo a África al señalar que "nunca" perdió "sus raíces".

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En el diálogo con el medio francés RFI, Mbappé explicó: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente".

Si bien Mbappé nació en Francia, está estrechamente ligado con el continente africano, ya que su padre nació en Camerún y se instaló en el país europeo cuando era joven. Su madre, por su parte, es francesa, pero su familia proviene de Argelia.

En este sentido, confesó: "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".

En lo que respecta a la carrera por el Balón de Oro, Mbappé aparece como uno de los candidatos a ganar el premio gracias a sus impresionantes estadísticas individuales. En la última temporada fue el máximo goleador tanto en la Champions League como en LaLiga de España y el Mundial 2026, rompiendo incluso el récord histórico de goles en este último.

Sin embargo, el flojo rendimiento del Real Madrid y el hecho de que Francia haya quedado cuarto en el Mundial podrían relegarlo un poco. La ceremonia del Balón de Oro será el próximo 26 de octubre y se llevará a cabo en el Teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra.