Artana: "El gesto que tendría que hacer el Gobierno es sobrecumplir la meta con el FMI"

Daniel Artana: Acá había, además de los problemas económicos, una crisis en la coalición de gobierno. Entonces la primera pregunta es si ahora que sacaron a Kulfas y Guzmán con eso se arregla la situación política o no. No está claro. Uno de los problemas que tenemos en un contexto particularmente difícil en la economía, es que encima teníamos al gobierno con divisiones muy importantes. El problema político se resolvió o no. No puedo responder esa pregunta pero me da la impresión que no todavía.

P.: ¿La economía tiene que estar subordinada a la política en este contexto?

D.A.: Esto de que la economía se tiene que subordinar a la política tiene algo de verdad pero hay ciertas leyes económicas que al igual que la ley de gravedad no se pueden subordinar a la política. Eso me lleva a otra pregunta. ¿A Guzmán lo sacaron por gastador o por poco gastador?

P.: ¿Cuál es su opinión al respecto?

D.A.: En realidad, uno ve que hubo un incumplimiento de las metas fiscales sin contabilidad creativa en el primer trimestre; incumplimiento en el segundo, pero las modificaron para que no tuvieran un incumplimiento; no se cumplió con las metas de reservas y también se la modificaron y está el Banco Central comprando bonos con emisión monetaria. Todo eso es super expansivo. La inflación del primer semestre del año es consecuencia del plan platita del segundo semestre del año pasado, y es el plan platita que tanto el presidente como el ministro de Economía anterior toleraron. Lo sacaron por gastador o porque gastaba poco.

P: ¿Guzmán salió por gastar poco?

D.A. Yo veo la propuesta de otra moratoria previsional aprobada por el Senado obviamente con el apoyo del bloque kirchnerista, veo la propuesta del ingreso universal y pareciera que lo sacaron por gastar poco. Pero las turbulencias que se ven son consecuencia de un estado que no tiene financiamiento para el déficit actual, mucho menos para un déficit más alto y donde se está llegando a una tensión en la deuda en pesos que lleva a que el BCRA esté comprando con emisión.

P: ¿Cree que el gobierno tiene en cuenta las restricciones fiscales?

D.A.: Uno está en una situación en la que parecería que no se están dando cuenta de las restricciones que tienen. si hicieran control de daños sería otra cosa. Terminan haciendo políticas económicas que generan más inflación. Eso es porque tienen un error de diagnóstico sobre qué es lo que genera la inflación.

P.: ¿Puede el Gobierno recuperar el acuerdo con el FMI cuando aparece como incumplido?

D.A.: La meta anual no se modificó lo cual requiere una reducción muy importante del gasto a final del año. Pero yo creo que más allá de querer recuperar, el gobierno tiene que hacer un gesto de que tiene que controlar la situación fiscal y ese gesto tiene que ser sobrecumplir la meta. No apuntar a una meta relajada. Lo que pasa que eso va en contra de las idea de una parte del gobierno.

P.: ¿Cómo ve que impacta ese contexto sobre el nivel de actividad?

D.A.: En algún momento esto va a impactar en la actividad. Si uno pone tantas restricciones, en algún momento pasa la factura, más cuando se empieza a ver una reducción en los precios de las exportaciones, que siguen siendo buenísimos pero que son menos buenos que antes. Luce complejo. El gobierno tiene una visión optimista con un modesto crecimiento punta a punta del año. El sector privado tiene una mirada de que va a haber un crecimiento por el arrastre del año pasado. Los datos de los primeros cuatro meses del año, más allá de que ha ido para arriba y para abajo, en abril corregido por estacionalidad estás en el mismo nivel que en diciembre. O sea la economía está estancada. Pero eso era antes de estas turbulencias. Se empezaron a tener turbulencias en el mercado de pesos entre mayo y junio, y apretaron las restricciones a las importaciones a finales de junio. Uno entonces ve un segundo semestre que luce más complicado.

P.: Se puede recuperar confianza con gestos hacia el mercado?

D.A.: Es difícil de decir eso. Acá el gobierno tiene que tener un programa en el que quede claro que entiende cuáles son las restricciones que tiene. Es una cosa básica. Los bancos centrales de países desarrollados han comprado deuda con emisión, pero tiene espalda. Acá está comprando deuda con emisión con el banco central quebrado. Tiene un patrimonio negativo de miles de millones de dólares. Necesariamente tiene que atacar el problema fiscal, bajar el déficit, si eso no está disponible el riesgo que tiene el gobierno es que siga cayendo la demanda de dinero y eso lleve la inflación uno o dos escalones más. No ahora. Pega con demora, pero pega.

P.: ¿Hubo un overshooting con el dólar tras la renuncia de Guzmán?

D.A.: Siempre que hay turbulencias, hay algo de overshooting. pero luego depende de lo que hagan. En el corto plazo pueden plancharlo un poco. Independientemente de la discusión que podemos hacer, para tratar de de bajar la volatilizada y la zozobra que le está generado a todas las personas, consumidores, empresarios, comerciantes e industriales, que genera un ruido enorme y en el nivel de vida de la gente, tienen que tener en claro cuál e el origen del problema y creo que este gobierno desde que comenzó no tiene en claro cuál es el origen del problema