La Unión Europea propuso limitar el acceso infantil a las redes sociales para mayor seguridad digital

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen instó a "aplazar" el uso de las plataformas y a presentar una propuesta legal en los próximos meses. También sostuvo que los riesgos ligados a su avance se deben a "modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía”.

"Debemos considerar un aplazamiento en las redes sociales", sugirió la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, declaró este martes que la Unión Europea (UE) debería estudiar la posibilidad de limitar el acceso de los niños a las redes sociales, proponiendo nuevas normas en los próximos meses.

Von Der Leyen le encargó a un panel de expertos que presente un informe antes de julio sobre las medidas que la UE debería adoptar para proteger a los menores en internet , incluida una posible prohibición de las redes sociales.

“Sin adelantarnos a las conclusiones del panel, creo que debemos considerar un aplazamiento en las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legal este verano”, declaró Von der Leyen durante una cumbre sobre IA y niños celebrada en Copenhague.

“Ya no se pueden ignorar los debates sobre la edad mínima para usar las redes sociales“ , agregó al señalar a Dinamarca y otros nueve estados miembros que buscan prohibir las redes sociales para adolescentes. “La cuestión no es si los jóvenes deben tener acceso a las redes sociales. La cuestión es si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes ”, añadió la funcionaria.

La Comisión puso en marcha varias investigaciones sobre las mayores plataformas en línea del mundo, incluidas TikTok y Facebook e Instagram de Meta, para determinar si están haciendo lo suficiente para proteger a los niños.

niños con celular Los riesgos ligados al avance de Internet y de la Inteligencia Artificial (IA) “se multiplican a toda velocidad”, afirmó la funcionaria. Freepik

El mes pasado, la UE descubrió que Meta no está logrando impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram, y en febrero, emitió una advertencia sin precedentes a la empresa china TikTok para que cambie su “diseño adictivo” o se arriesgue a fuertes multas. Von der Leyen defendió la ley utilizada para iniciar las investigaciones, conocida como la Ley de Servicios Digitales.

Los riesgos ligados al avance de Internet y de la Inteligencia Artificial (IA) “se multiplican a toda velocidad”, afirmó y apuntó que estos “no son fruto del azar, sino el resultado de modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía”.

A la Unión Europea le costaría más de u$s432.000 millones dejar atrás la tecnología china

Las nuevas propuestas de la Unión Europea para endurecer las normas de ciberseguridad y limitar el uso de tecnología china en sectores estratégicos podrían generar un fuerte impacto económico en el bloque. Según un estudio difundido por la Cámara de Comercio de China ante la UE (Ccceu), reemplazar equipos y componentes de proveedores chinos tendría un costo superior a u$s432.000 millones durante los próximos cinco años.

El informe fue elaborado por la consultora KPMG y sostiene que la eliminación gradual de tecnología considerada “de alto riesgo” afectaría especialmente a industrias clave vinculadas a la transición digital y energética europea. Las nuevas regulaciones impulsadas por Bruselas buscan reforzar la seguridad informática y reducir la dependencia de empresas extranjeras en sectores considerados críticos.

Dentro de ese esquema, la UE propone retirar progresivamente equipos y componentes de proveedores catalogados como “de alto riesgo”, una definición que apunta principalmente a compañías chinas, entre ellas el gigante tecnológico Huawei.