Meta eliminó el cifrado de extremo a extremo en Instagram: cómo afectará la privacidad de los usuarios

La red social introdujo el pasado 8 de mayo importantes cambios en su política de privacidad. La compañía de Silicon Valley justificó la decisión debido al "poco uso" que le dieron estas personas a dicha función.

Archivo. Los cambios en la privacidad de Instagram preocupan a los usuarios.

Meta finalmente desactivó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos en Instagram . De esta manera, y en todo el mundo, las conversaciones entre usuarios en la red social ya no están protegidos por el protocolo E2EE, decisión que modifica el nivel de privacidad de las personas en la plataforma.

La modificación fue puesta en marcha desde el pasado 8 de mayo y permitirá a Meta acceder al contenido de las conversaciones, con el objetivo de entrenar sus modelos de inteligencia artificial y ajustar los algoritmos de recomendación, especialmente aquellos orientados a la publicidad.

Desde el gigante tecnológico conducido por Mark Zuckerberg justificaron la decisión por el "poco uso" que le dieron los usuarios a la función de privacidad. "Quien quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”, concluyeron en un comunicado oficial.

La eliminación del cifrado de extremo a extremo en Instagram marca un cambio profundo en la estrategia de privacidad de Meta. La compañía de Mark Zuckerberg había impulsado desde 2019 este sistema como un estándar para proteger las conversaciones en sus plataformas , con foco en aplicaciones como Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp. La función comenzó a implementarse en Messenger en 2023 y luego llegó a Instagram, aunque nunca dejó de ser opcional.

De ser un fuerte impulsor a quitar herramientas de privacidad: la decisión de Zuckerberg y el peso de la carrera de la IA.

Hasta el 8 de mayo, quienes activaban el sistema E2EE podían impedir que terceros —incluida la propia Meta— accedieran al contenido de mensajes y llamadas privadas. Con la eliminación de esa opción, la empresa volverá a tener capacidad de recopilar y procesar toda la información intercambiada en los mensajes directos.

El cifrado convencional, a diferencia del extremo a extremo, sí permite que proveedores de servicios o plataformas puedan acceder a datos privados en determinadas circunstancias. Es el mecanismo que utilizan la mayoría de los servicios digitales masivos, como Gmail.

En los chats que estaban protegidos bajo este sistema, Instagram comenzó a mostrar mensajes con instrucciones para descargar y conservar las conversaciones antes de que desaparezca la función.

La compañía no explicó en profundidad por qué decidió abandonar una política que durante años presentó como clave para la seguridad digital de sus usuarios. Sin embargo, semanas atrás, cuando comenzaron a trascender los cambios, un portavoz de Meta declaró a The Guardian que “muy pocas personas estaban optando por enviar mensajes cifrados de extremo a extremo”.

image El comunicado oficial de Instagram sobre el fin de esta función.

Ese fue el argumento oficial. Pero detrás de la decisión aparecen otras tensiones que llevan años acumulándose. Organismos de seguridad como la Interpol, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y el FBI presionaron reiteradamente para acceder a comunicaciones cifradas.

La discusión no es nueva: mientras defensores de la privacidad consideran al E2EE una herramienta esencial para proteger datos personales, gobiernos y agencias de seguridad sostienen que también puede facilitar delitos vinculados al terrorismo, la explotación infantil o el extremismo violento.

En esa línea, distintas organizaciones cuestionaron la implementación del cifrado en plataformas masivas como Instagram al considerar que, sin controles adecuados, podría dificultar investigaciones sobre actividades ilícitas. El Reino Unido, de hecho, mantiene desde hace tiempo una ofensiva regulatoria para que aplicaciones como Signal, Telegram, WhatsApp o iMessage limiten o flexibilicen este tipo de protección. Apple ya protagonizó enfrentamientos públicos con el FBI por este tema.

Otro punto sensible es que, sin cifrado extremo a extremo, las conversaciones quedan más expuestas a potenciales accesos no autorizados. Especialistas en seguridad advierten que la ausencia de esta capa adicional de protección incrementa el riesgo de interceptación de información sensible por parte de terceros.

La justificación de Meta

Meta defendió el cambio bajo el argumento de que “muy pocas personas estaban activando la mensajería con cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que vamos a eliminar esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

A diferencia de servicios como WhatsApp, Signal o iMessage —donde el cifrado viene activado por defecto—, en Instagram apenas una porción reducida de sus casi 3.000 millones de usuarios utilizaba esta herramienta, según detalló

La empresa matriz de Instagram sostiene además que la decisión se vincula con la lucha contra contenidos ilegales, entre ellos material de abuso sexual infantil. Organizaciones dedicadas a la protección de menores respaldaron el movimiento al considerar que la encriptación dificultaba la detección y persecución de delitos en línea.

El entrenamiento de la IA de Meta

El giro resulta especialmente llamativo porque Meta venía construyendo desde hace años un discurso centrado en la privacidad y en la necesidad de ampliar el cifrado en todas sus aplicaciones. Por eso, detrás de la decisión ya aparecen hipótesis ligadas a necesidades más pragmáticas de la compañía, especialmente vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Sin cifrado, las conversaciones dejan de estar ocultas para la plataforma. Y aunque Meta insiste en que no hay personas leyendo mensajes privados, el acceso a enormes volúmenes de información abre la puerta al entrenamiento de algoritmos cada vez más sofisticados, tanto para sistemas publicitarios como para herramientas de IA generativa.

La posibilidad de utilizar datos de conversaciones privadas permitiría mejorar la segmentación publicitaria —un negocio en el que Meta profundizó agresivamente durante los últimos meses— y alimentar modelos capaces de perfeccionar asistentes virtuales y chatbots entrenados sobre interacciones reales.

Instagram había asegurado anteriormente que los mensajes directos no eran utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Ahora, la compañía evitó ampliar detalles sobre el cambio de estrategia en materia de privacidad.

Qué es el cifrado extremo a extremo

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un mecanismo de seguridad que protege la información durante todo el proceso de comunicación entre dispositivos. Bajo este sistema, los datos se cifran antes de ser enviados y únicamente pueden ser descifrados por el destinatario final.

Aplicaciones de mensajería y servicios de comunicación utilizan este modelo para impedir accesos no autorizados a conversaciones privadas.

El E2EE es considerado uno de los métodos más seguros y privados para intercambiar información a través de internet. Como otros sistemas criptográficos, transforma texto legible en contenido cifrado e ilegible para terceros mediante algoritmos matemáticos. Solo quienes poseen la clave correcta pueden acceder al contenido original de los mensajes.