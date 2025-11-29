Metalúrgicos alertan por desplome de la producción, pérdida de empleo y avance importador + Seguir en









El titular de ADIMRA, Elio Del Re, explicó que la actividad atraviesa su peor momento en años, con fuerte caída de actividad industrial, cierre de pymes, reducción de personal y un ingreso creciente de bienes extranjeros que presiona sobre la fabricación nacional.

Según ADIMRA, en los últimos 20 meses se perdieron casi 15 mil puestos y la llegada de productos del exterior creció un 70%. Pixabay

La industria metalúrgica atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Así lo describió este sábado el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, quien trazó un diagnóstico preocupante sobre la actividad en un contexto de recesión, caída del consumo y un aluvión de productos del exterior que está desplazando fabricación nacional.

De acuerdo con los datos más recientes relevados por la entidad, la producción sectorial muestra una contracción del 4,7% interanual, con retrocesos marcados en casi todos los segmentos. Del Re detalló que la única excepción se observa en acoplados y semirremolques, mientras que rubros como laminación, forja y fundición registran descensos que promedian el 15% frente a 2024. “Estamos hablando de un escenario muy complejo”, explicó.

Según afirmó Del Re en declaraciones a Radio La 750, el deterioro es especialmente visible en Buenos Aires, que concentra cerca del 60% del entramado metalúrgico nacional. Allí, la caída alcanza el 7,7%, afectando principalmente a las empresas que dependen de cadenas de producción vinculadas a la construcción, la maquinaria y el transporte.

Pymes en crisis y un mercado laboral en retroceso Del Re remarcó que el sector metalúrgico está compuesto casi en su totalidad por pymes nacionales —el 98% del total—, intensivas en empleo y distribuidas en todo el país. En este contexto, el freno de la actividad se traduce directamente en despidos: en los últimos 20 meses se perdieron cerca de 15 mil puestos de trabajo.

“Para nosotros es un fracaso despedir gente”, advirtió el dirigente. “La metalurgia necesita personal calificado y formado, y uno siempre confía en que la actividad pueda repuntar”, puntualizó.

A la recesión se suma otro factor que inquieta al sector: el ingreso masivo de productos metalúrgicos importados. Según ADIMRA, esas compras externas crecieron un 70%, desplazando producción nacional y empujando al cierre de varias empresas en las últimas semanas. “Eso explica muchas de las situaciones que estamos viendo”, alertó Del Re. Reclamo por una política industrial sostenida El titular de ADIMRA también cuestionó la ausencia de una estrategia que ordene y proteja al entramado productivo argentino. Aseguró que las economías más desarrolladas están haciendo exactamente lo contrario: fortaleciendo sus industrias con herramientas activas en lugar de dejarlas libradas a las reglas del mercado. “Tenemos que ir en búsqueda de equilibrios. El mundo hoy está trabajando para equilibrar sus economías. Los países desarrollados no están prescindiendo de sus industrias”, señaló. Y concluyó con un mensaje dirigido a las autoridades: “Es muy difícil competir con países que sostienen a sus industrias con políticas activas mientras acá se las deja libradas al mercado”.