Nuevo aumento para transportes y peajes: qué tarifas regirán en el AMBA

La medida aplicará a partir de diciembre con el objetivo de “recomponer el atraso de la tarifa”.

Se trata de un incremento del 4,3% para Ciudad y de un 10% adicional para provincia.

Un nuevo aumento aplicará para transporte público y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del lunes 1° de diciembre. Se trata de un incremento del 4,3% para Ciudad y de un 10% adicional para provincia.

En principio, la medida alcanzará a colectivos porteños, subtes y peajes de la Ciudad, donde se viene haciendo un ajuste del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%.

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $ 593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el costo será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA , ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $ 494,83.

En la Ciudad, según supo Noticias Argentinas, también aumenta el subte, que se va a $1.206 por viaje . En tanto, los peajes porteños en hora pico para autos saldrán:

$4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo ;

y ; $2.042,38 en la Illia;

Con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa” de acuerdo con las autoridades porteñas, teniendo en cuenta que los colectivos cuentan con el 70% de cobertura de subsidios. Por su lado, el subte crece al 76,3%.

subte jubilados caba Con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa”.

Tarifas completas

Colectivos porteños

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, las tarifas quedan diagramadas de la siguiente manera:

$593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros;

$659,50 entre 3 y 6 km;

$710,31 entre 6 y 12 km;

$761,15 entre los 12 a 27 km;

Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una “modernización en las más de 1.600 unidades”, que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, la Ciudad apuesta a la renovación de la flota y la migración a energías limpias, con incentivos para que las empresas de colectivos sumen unidades a gas o eléctricas.

En este sentido, está vigente una resolución del Boletín Oficial que estipula que, “desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”.

Según estimaciones oficiales, se espera que para 2026 al menos el 15% de la flota esté compuesta por colectivos eléctricos o a gas, y para 2027 el índice llegará al 30%.

Subsidios de autopistas a subtes

Desde diciembre, al menos un molinete por estación acepta tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE y pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya “representan el 30% de las transacciones”.



En el caso de los peajes, los argumentos de los aumentos sostienen que “se ha encomendado a AUSA la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales”.

Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales, el 5% para la ampliación de la red subterránea y AUSA solo puede destinar el 40% del resto para gastos operativos y mantenimiento.

El Presupuesto 2026, que se aprobó el viernes por la mañana, estableció que el mecanismo de aumentos de los transportes y las autopistas porteñas se mantendrá como este año: es decir que “habrá ajustes mensuales del 2% más el índice de inflación”.