Javier Milei destacó el crecimiento libertario en el Congreso y se lo atribuyó a una reforma clave

El Presidente señaló que la sanción de la Boleta Única de Papel fue fundamental para que La Libertad Avanza se ubique como segunda fuerza legislativa.

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones legislativas de octubre, el bloque de La Libertad Avanza en ambas cámaras creció exponencialmente, ya no sólo por el triunfo a nivel nacional, sino también por la incorporación de diputados de otros espacios. A días de la jura de los legisladores electos, fechada para el 3 de diciembre , Javier Milei remarcó el aumento de la influencia libertaria en el Congreso .

A través de sus redes sociales, el Presidente destacó el crecimiento del bloque de La Libertad Avanza en cuatro años, cuando sólo lo componían él y Victoria Villarruel . "Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión: 'La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka' ".

El proyecto de la Boleta Única de Papel fue sancionado en octubre del 2024 y se convirtió en la única reforma de índole electoral que alcanzó el oficialismo, en medio de un paquete de propuestas que incluía la modificación de la metodología de financiamiento de los partidos políticos y las circunscripciones uninominales, que establece el esquema de distribución proporcional de Diputados.

Otro cambio que logró el actual Gobierno, aunque de forma excepcional, fue la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios del 2025.

Este mismo viernes, una sucesión de movimientos le permitieron seguir creciendo al bloque de La Libertad Avanza en Diputados , que tras las elecciones legislativas sumó 10 legisladores, entre bullrichistas y radicales. En medio de una diferencia con la conducción del PRO de Santa Fe, e intervenidos por las gestiones de Patricia Bullrich , los santafesinos Alejandro Bongiovanni (PRO) y Verónica Razzini (exPRO, integraba el bloque Futuro y Libertad) se incorporaron a la bancada libertaria.

Patricia Bullrich Senado Patricia Bullrich presidirá el bloque libertario en el Senado y fue clave para el crecimiento del espacio en Diputados.

A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato, que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. De esta forma, tras el 10 de diciembre, el espacio alcanzará los 94 miembros, poniendo en jaque el liderazgo peronista en ese recinto, que cuenta con 95 representantes.

Ahora la atención está puesta en José Núñez, el otro representante del PRO Santa Fe, y en Daiana Fernández Molero, una de las legisladoras más cercanas a Bongiovanni. También se especula con una salida del bloque de Fuerza Patria de cuatro diputados peronistas catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil. Según contó este medio, existe una alineamiento entre Jalil y los mandatarios de Salta, Tucumán y Misiones, que se manifestará luego de que se conozca el esquema de distribución de comisiones.

En las últimas horas, se registró un movimiento en el Senado de la Nación: tal como lo anticipó Ámbito, Gerardo Zamora confirmó este sábado que tendrá su propio bloque. Lo compartirá con Elia Moreno y llevará el nombre del Frente Cívico por Santiago. La decisión abre un interrogante sobre lo que puede pasar en Diputados y si los siete representantes del oficialismo santiagueño en esa Cámara replicarán el movimiento, debilitando aún más a la bancada de Fuerza Patria.

Por su parte, José Neder, el otro legislador electo por el oficialismo de Santiago del Estero, permanecerá en la bancada de Fuerza Patria en el Senado, que pasa de 24 a 22 miembros. El peronismo sigue siendo la principal fuerza en la Cámara alta, secundado por La Libertad Avanza, que cuenta con 20 integrantes.