Incendio en Hong Kong: encontraron a 144 desaparecidos con vida y siguen sin ubicar a 150 personas

Las autoridades actualizaron el balance tras el siniestro en Wang Fuk Court: confirmaron 128 muertos, 44 cuerpos aún sin identificar y denunciaron que muchas de las notificaciones de desaparición tenían datos incompletos, lo que complicó las tareas de búsqueda.

El incendio en Wang Fuk Court dejó 128 muertos y obligó a revisar casi 300 reportes de desaparecidos, en medio de tareas de identificación aún en curso. Reuters

Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court fueron localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas. El balance oficial de víctimas mortales se mantiene en 128, y las tareas de identificación siguen en curso por la magnitud del siniestro.

El recuento provisional detalla que 84 fallecidos y 37 heridos figuran entre quienes en un primer momento habían sido incorporados a la lista de desaparecidos. Si bien no hubo un desglose oficial, las cifras divulgadas desde el miércoles muestran que la lista inicial -que rondaba los 200 casos- se amplió a casi 300, en parte por denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

Falta de datos y demoras en la identificación La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk-yin, explicó que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ya comenzó a contactar a familiares y denunciantes para avanzar con el proceso. Según declaró, “Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, lo que dificulta las verificaciones preliminares.

Tsang añadió que los agentes están contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para reportar desaparecidos, según declaraciones citadas por el South China Morning Post.

Tres días de luto y once detenidos en la causa penal La actualización oficial se produce en pleno luto de tres días en la ciudad, mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y evidencia.

Las investigaciones preliminares indican que materiales altamente inflamables utilizados en obras de renovación facilitaron una propagación vertical del fuego, lo que agravó la magnitud del desastre. La causa penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los episodios más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.