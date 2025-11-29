EEUU confirmó que el BCRA activó u$s2.541 millones del swap en octubre + Seguir en









Un informe del Tesoro informó la operación. Entre el 9 y el 25 de octubre, el gobierno estadounidense compró pesos argentinos por unos u$s2.000 millones.

Argentina aumentó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en 641 millones (equivalente a u$s872 millones).

El Tesoro de EEUU confirmó oficialmente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un tramo del swap de monedas por u$s2.541 millones en octubre, en medio de un contexto de alta volatilidad cambiaria y a semanas de las elecciones legislativas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el informe del Fondo de Estabilización (ESF) del Departamento del Tesoro estadounidense, la operación se realizó para "moderar las tensiones en el mercado de cambios" y mejorar la posición financiera del Gobierno argentino antes de los comicios.

El acuerdo, firmado por un monto total de u$s20.000 millones, permitió al BCRA intercambiar pesos por dólares con el Tesoro de EEUU a un tipo de cambio acordado. Entre el 9 y el 25 de octubre, el gobierno estadounidense compró pesos argentinos por unos u$s2.000 millones, que luego fueron invertidos en Letras del BCRA hasta el 29 de octubre, según publicó La Nación. Tras esa fecha, los fondos dejaron de aparecer en los registros del BCRA, lo que confirmó que EEUU activó el swap en lugar de repatriar los pesos, transformando la deuda del BCRA de pesos a dólares.

La activación del swap se produjo en un momento clave: antes de las elecciones de octubre, cuando el Gobierno buscaba evitar sobresaltos cambiarios que pudieran afectar la percepción económica. Además, parte de los fondos obtenidos se destinaron a pagar compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del FMI, Argentina aumentó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en 641 millones (equivalente a u$s872 millones), mientras que EE.UU. redujo sus reservas de DEGs en el mismo monto, lo que confirmó la transferencia.

Alerta reservas: el BCRA cancela un vencimiento de u$s1.000 millones por un Bopreal El BCRA pagará este lunes un vencimiento de u$s1.000 millones correspondiente a un Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el instrumento que entregó la entidad a importadores para cancelar deudas con sus proveedores del exterior. Para poder afrontar el compromiso, la autoridad rectora del sistema financiero va a tener que apelar a sus reservas internacionales. Según informó el BCRA al jueves último había activos internacionales (en forma bruta) por u$s41.959 millones. A ese vencimiento, que es propio del Central, se suman otros compromisos en dólares del Tesoro en diciembre, por u$s338 millones. De ellos, u$s259 millones corresponden a organismos internacionales de crédito y u$s75 millones a una Letra del BCRA. Todo eso implica que en el inicio del último mes del año, la entidad tendrá que resignar reservas, en medio de un debate sobre la necesidad de sumar dólares en línea con el reclamo del FMI y del mercado.

Temas Swap

BCRA