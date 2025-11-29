La FIFA respaldó a Claudio "Chiqui" Tapia en medio de la tensión política del fútbol argentino + Seguir en









Gianni Infantino envió una nota formal a la AFA para celebrar la continuidad del dirigente como integrante del Consejo de la FIFA hasta 2026, en un gesto que se leyó como señal de acompañamiento institucional durante su conflicto con el Gobierno

Tapia seguirá ocupando una silla en el Consejo del organismo mundial, donde se definen políticas, torneos y lineamientos globales.

La interna del fútbol argentino atraviesa días de máxima tensión, pero en medio de ese escenario llegó un gesto contundente desde Zúrich. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un saludo formal a Claudio “Chiqui” Tapia por su continuidad como integrante del Consejo de la FIFA hasta 2026, un movimiento leído como un claro respaldo político a la conducción de la AFA en pleno conflicto con el Gobierno Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Infantino hizo llegar una carta en la que destacó que la designación de Tapia es una “fuerte señal de confianza” de las federaciones sudamericanas. El mensaje valoró tanto la experiencia dirigencial del presidente de la AFA como su papel en la estructura del fútbol regional.

Fuerte respaldo a Tapia El escrito, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, reforzó la idea de continuidad institucional: “Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”.

El apoyo no quedó limitado al plano formal. Infantino también hizo pública su felicitación en redes sociales, donde destacó el trabajo conjunto con la CONMEBOL y mencionó que el fútbol sudamericano encara una etapa de protagonismo global, con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil como eje y con figuras como Tapia dentro de la estructura de decisión de la FIFA.

La confirmación del dirigente argentino en el Consejo consolida su peso internacional en un momento clave para la política deportiva local. Su rol lo habilita a participar en debates estratégicos sobre formatos de competencias, planificación de torneos y políticas globales de desarrollo, un espacio que, en el contexto actual, también supone un respaldo simbólico para la AFA en su pulseada doméstica.