Elecciones en Honduras: la continuidad del progresismo o el recambio liberal + Seguir en









Cinco partidos compiten por la sucesión de Xiomara Castro, pero sólo tres candidatos aparecen con posibilidades reales de competir electoralmente. Se deciden por mayoría simple de votos.

Asfura, Moncada y Nasralla, los principales candidatos presidenciales de Honduras.

Una nueva elección presidencial en América mide el termómetro de las ideologías predominantes en el continente. Este domingo, más de 6 millones de electores están habilitados para elegir un nuevo presidente en Honduras hasta el 2030. Se gana por mayoría simple: quién saca más votos es electo. Además, se definen 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Congreso centroamericano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Actualmente la presidenta es Xiomara Castro, esposa del exmandatario Manuel Zelaya, y con orientación progresista. La candidata oficialista es Rixi Moncada, una abogada de 60 años con extensa trayectoria en gestión pública durante los gobiernos de Castro y Zelaya. Fue secretaria de Trabajo y Seguridad Social, gerenta de la empresa estatal de Energía, ministra de Hacienda y ministra de Defensa. Aparece como favorita de las encuestas con promesas de reforzar las políticas sociales, crear empresas públicas estratégicas y concretar una reforma judicial.

Rixi Moncada Rixi Moncada, la propuesta de continuidad del oficialismo hondureño. Su principal competidor es Nasry Asfura: empresario de la construcción de 67 años, fue alcalde de Tegucigalpa durante dos gestiones con una fuerte impronta de inversión en infraestructura vial. En 2021 compitió contra Xiomara Castro por la presidencia, pero fue derrotado con el 36,93% contra 51,12%. Su actual campaña estuvo marcada por el discurso de seguridad, en la que subrayó la batalla contra el narcotráfico.

Finalmente, también aparece con chances el ingeniero y presentador televisivo Salvador Nasralla. De 72 años, se presenta por el Partido Liberal y centró su discurso en la lucha contra la corrupción, reducir la burocracia estatal, apoyar a las pymes e invertir en infraestructura. Se postuló dos veces a presidente: una en el 2013, en la que quedó en el cuarto lugar con 13,43% de los votos; y otra en el 2017, en la que obtuvo 41,42% de los votos a 50.000 votos del mandatario electo Juan Hernández

Los otros dos candidatos que aparecen con menos chances son Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, destacó para la agencia EFE el operativo electoral para garantizar los comicios, instó a las Fuerzas Armadas a no intervenir en las elecciones y expresó: "Todos los que participan en una contienda electoral deben tener la altura para participar con buenas propuestas, como buenos ciudadanos y ciudadanas hondureñas, y para reconocer los resultados oficiales".

Salvador Nasralla Salvador Nasralla dio su salto a la popularidad con la conducción televisiva. Elecciones en Honduras: Milei y Trump y pidieron el voto para Asfura En la previa a los comicios, tanto Javier Milei como Donald Trump apoyaron a Nasry Asfura, el candidato vinculado al liberalismo más competitivo en las encuestas. A través de su cuenta de la red social X, Milei escribió: "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región". tito asfura Nasry Asfura, el candidato impulsado por líderes liberales americanos. Por su parte, Donald Trump reiteró una perspectiva similar a la mencionada antes de las elecciones en la Argentina: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.

Temas Honduras

Elecciones