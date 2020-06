Misión: calmar al 'círculo rojo'

El presidente Alberto Fernández envió a varios alfiles en misión a calmar las angustias y miedos contenidos. En las últimas horas, diversas gestiones de los principales funcionarios de Gobierno pretendieron enhebrar un único mensaje: que la decisión de intervenir y expropiar Vicentin es una medida excepcional y no una política de Estado. La gran paradoja, es que quienes primero recibieron el mensaje y tomaron nota fueron las grandes agroexportadoras como Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera General Deheza, empresas de las que la Casa Rosada sospecha que no serían transparentes a la ahora de declarar los valores de transferencia de las mercaderías. En rigor, la sospecha es que muchas veces, esas mercaderías terminan en su lugar de destino luego de ser trianguladas por subsidiarias de las propias compañías. La expropiación de Vicentin podría decantar entonces una especie de testigo estatal que permitiría regular operaciones, controlar la rendición de impuestos y el manejo de las divisas. El ministro de Economía Martín Guzmán fue el primero. Cuando sólo habían pasado algunas horas del anuncio presidencial, el ministro mantuvo una conversación con representantes de las empresas exportadoras de granos y oleaginosas para llevar tranquilidad al sector sobre que la decisión oficial no era una primera avanzada sobre un objetivo mayor, como sería el del control total del mercado granario. Otro de los mensajeros fue el ministro de Producción Matías Kulfas. En las últimas horas se lo vio vía Zoom, para llevarle el mensaje a los miembros de LIDE, un club de líderes empresariales. Allí Kulfas dijo que quería llevar “tranquilidad” y señalar que la medida tomada con Vicentin era “algo excepcional, no una política, sino una medida puntual para resolver un problema específico”. Lo escuchaban los CEO y ejecutivos de empresas como Grupo Monarca, FIAT, Holcim, Sancor Seguros, Indra, Ilolay y Acindar. También estaban representantes de Grupo San Cristóbal, KPMG, La Caja, La Meridional, Loma Negra, Nestlé, Paladini y McDonalds. Donde elmensaje aún no pudo llegar es en la refractaria Asociación Empresaria Argentina (AEA).