Monotributistas excluidos necesitan una oportunidad

La grave emergencia que sufre esa franja de contribuyentes amerita que se dicte una norma que otorgue certeza antes del 20 de enero, para aquellos monotributistas que -habiendo superado los parámetros 2019- y encuadren en las nuevas escalas 2020, puedan continuar en el Monotributo.

No hacerlo, no proporcionar una salida solidaria constituiría un despilfarro de energías productivas ya que sería tal el perjuicio económico que les ocasionaría arrastrarlos al Régimen General el 1 de marzo, cuando finalice el período de suspensión, que pocos sobrevivirían, y el resto caería en la economía informal, además de constituir un contrasentido a las políticas de Gobierno. Sería un ejemplo de justicia tributaria darles una oportunidad a quienes, luchando por subsistir, en muchos casos dando trabajo, y generando más actividad, así como se les ha brindado una oportunidad, una salida beneficiosa, a quienes sacaron sus tenencias y las colocaron en el exterior porque no confiaron en el país.