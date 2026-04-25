En la previa de las elecciones, un atentado en la ruta de Colombia dejó 14 muertos + Seguir en









Autoridades buscan dilucidar los responsables por una explosión en la ruta que afectó a los pasajeros de un ómnibus, en el estado de Cauca.

Conmoción en Colombia por una seguidilla de atentados. AFP

A poco más de un mes para las elecciones presidenciales, Colombia se ve sumida en una oleada de violencia en las zonas fronterizas y el interior del país. Los hechos ya trazan la agenda de Gustavo Petro, que expresó su conmoción ante un nuevo hecho ocurrido este sábado: un atentado en el municipio de Cajibio que dejó al menos 14 muertos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrido en el estrado de Cauca, que también provocó al menos 38 heridos (entre ellos, cinco menores de edad), forma parte de una seguidilla de 11 atentados en menos de 24 horas. Para concretar el ataque, se colocó un artefacto explosivo que fue colocado dentro de un cilindro y arrojado hacia un colectivo de pasajeros, mientras viajaba a través de la vía Panamericana, en el sector de El Túnel.

Horas antes del atentado, se registraron decenas de hombres armados en la ruta, que bloqueaban el paso vehicular. Incluso, conductores aseguran que tomaron el control de un volquete y un ómnibus que atravesaron la vía, cortando la circulación para poder administrarla. Autoridades analizan si miembros vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estuvieron involucradas. Ataques similares se denunciaron en El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

Colombia: expresiones de las autoridades Por redes sociales, Gustavo Petro expresó su hipótesis por el hecho: "¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población". Posteriormente, atribuyó el ataque a "terroristas, fascistas y narcotraficantes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2048131227333374011&partner=&hide_thread=false ¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026 Petro señaló que existe una vinculación con el escenario electoral: "Quieren que la extrema derecha y el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito. Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista".

"Quiero la UIAF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional", concluyó. Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Gómez, expresó que "esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo" y subrayó que "evidenciamos una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana". "Como Gobierno Departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite", planteó.