Morgan Stanley espera que la acumulación de reservas del BCRA se active tras una recompra de deuda

Destacaron que "parece que se está prestando especial atención a la acumulación de reservas". Sin embargo, plantearon que lo "más probable" es que eso ocurra "tras una eventual operación de gestión de pasivos que se está estudiando".

Morgan Stanley se llevó una buena impresión en su visita al país la semana pasada, luego de reunirse con funcionarios del equipo económico y con referentes del sector privado. "Las autoridades ahora parecen dispuestas a iniciar un programa de compra de divisas (dentro de la banda de flotación) una vez que se reduzcan los pagos de la deuda en divisas a corto plazo ", plantearon. De todas maneras, también advirtieron que es necesario eliminar el déficit de cuenta corriente , lo que implicaría una depreciación del peso contra el dólar de " entre 10% y 15% ".

En su último informe dedicado a América Latina , Morgan Stanley planteó que la comitiva que visitó al país dejó Buenos Aires " con una perspectiva positiva , animados por la agenda de reformas y las condiciones de crecimiento". Entre los motivos, explicaron que " un programa de acumulación de reservas que ayude a remonetizar la economía parece ser un pilar fundamental " para el Ministerio de Economía.

De todas maneras, plantearon que "es más probable que esto se produzca tras una eventual operación de gestión de pasivos que se está estudiando". Si bien aclararon que "no se han dado detalles sobre las opciones que se están barajando, está claro que se está preparando algo ".

El objetivo "parece ser liquidar en la medida de lo posible los pagos de deuda en divisas de 2026 y 2027 utilizando una 'fuente de financiación más barata', un proceso que permitiría una mayor compresión del diferencial (del riesgo país ) y, por lo tanto, el acceso al mercado".

Y agregaron: " No nos queda claro si se tratará de un proceso en dos etapas —en el que los responsables políticos llevarán a cabo primero la operación de gestión de pasivos y luego recurrirán a los mercados— o si ambas etapas se llevarán a cabo simultáneamente ".

La acumulación de reservas y el "dólar barato"

En el corto plazo, los técnicos de Morgan Stanley consideraron que "que los ingresos en la cuenta financiera —en forma de emisión de deuda corporativa y provincial, inversión extranjera directa y cierta reversión de la reciente y considerable dolarización de las carteras— proporcionarán los dólares estadounidenses necesarios" para iniciar el proceso de acumulación de reservas.

"Las tasas ya mucho más bajas y las condiciones macroeconómicas más estables deberían conducir a una recuperación del crédito y la actividad, lo que generará demanda de pesos suministrados por el programa de compra de divisas no esterilizado", argumentaron.

bcra banco central reservas dolar Las compras de divisas que hizo el gobierno hasta ahora fueron a través del Tesoro, no del Banco Central.

De todas maneras, reconocieron que "no está claro si un calendario de compras anunciado previamente funcionaría, dada la escasa liquidez del mercado de divisas de Argentina. Por lo tanto, "parece más probable que se adopte un enfoque más discrecional".

En esta etapa, argumentaron que prefieren un dólar en un nivel "que elimine el déficit en cuenta corriente, lo que podría requerir una depreciación (del peso) del 10%-15 % con respecto a los niveles actuales". Explicaron que "aunque el Tipo de Cambio Real parezca estar valorado de forma razonable en este momento, depender únicamente del superávit de la cuenta financiera para cubrir el déficit en cuenta corriente y acumular reservas puede resultar una estrategia insostenible".

La esperanza por las reformas estructurales

Además, mencionaron que "la oportunidad de implementar reformas del lado de la oferta parece estar al alcance de la mano" debido a que el gobierno de Javier Milei "parece tener el capital político y la estrategia adecuada para avanzar en las reformas laborales y fiscales en el primer semestre de 2026".

Comentaron que "las prioridades inmediatas para diciembre de este año" son el Presupuesto 2026 y el proyecto de "presunción de inocencia fiscal", cuyo objetivo "es alentar a los argentinos a transferir sus tenencias en dólares al sistema financiero" y, por lo tanto, "crear algunas de las condiciones necesarias para la aplicación gradual del marco de 'competencia de monedas'".