18 de noviembre 2025 - 09:16

La deuda pública bajó por sexto mes consecutivo pese a la volatilidad electoral

Pese a la volatilidad electoral y las tensiones cambiarias de octubre, el Gobierno encadenó la sexta baja consecutiva de la deuda consolidada, apoyado en el superávit fiscal, la recapitalización del Banco Central y la desaceleración inflacionaria.

La caída se moderó parcialmente por la reducción de depósitos oficiales en el BCRA, que retrocedieron en el equivalente a u$s6.665 millones.

Mariano Fuchila

En octubre, las operaciones de deuda totalizaron u$s33.889 millones, con u$s13.477 millones en nueva emisión y u$s20.412 millones en cancelaciones. Esto dejó una baja neta de u$s6.965 millones, la sexta consecutiva.

Informate más

Tras los ajustes por valuación y capitalización de intereses, la deuda bruta de la Administración Central cerró el mes en u$s442.196 millones, lo que representa una caída de u$s4.873 millones respecto de septiembre y de u$s20.357 millones en los últimos doce meses.

Qué pasó con la deuda en pesos y en dólares

  • Deuda bajo legislación extranjera: cayó en u$s652 millones, hasta u$s163.128 millones.

  • Deuda bajo legislación local: se redujo en el equivalente a u$s11.183 millones, quedando en u$s279.068 millones.

  • Organismos internacionales (sin FMI): retrocedieron u$s519 millones y quedaron en u$s37.545 millones.

  • Deuda con el FMI: se mantuvo en u$s57.292 millones.

  • Adelantos y Letras del BCRA transferidos al Tesoro: bajaron en u$s159 millones.

Balance de gestión: 23 meses de Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta aumentó u$s16.902 millones. Pero, al consolidar la posición del Tesoro y el Banco Central, aparece otro resultado: la deuda pública neta cayó u$s48.512 millones en los primeros 23 meses de gestión.

Ese número refleja:

  • u$s21.173 millones de aumento con organismos internacionales

  • u$s61.657 millones de baja con el sector público y privado

Este proceso se sostiene en tres pilares: el superávit fiscal —que en los primeros diez meses de 2025 alcanzó el 1,4% del PBI en términos primarios y el 0,5% en el resultado financiero—, la recapitalización del Banco Central y la continuidad de la desaceleración inflacionaria.

De cara a los próximos meses, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta un perfil de vencimientos exigente. Para noviembre estima pagos por $26,8 billones en moneda local (unos u$s18.000 millones) y u$s1.300 millones en moneda extranjera, mayormente con el FMI. En diciembre, las obligaciones se moderan a $21,3 billones en pesos (equivalentes a u$s14.200 millones) y alrededor de u$s300 millones en divisas. Parte de estos compromisos ya comenzó a ser cubierta gracias al uso parcial del swap del Tesoro de Estados Unidos.

