Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel prevé tres semanas más de ataques contra Irán y crece la presión por el estrecho de Ormuz

La guerra en Medio Oriente entre EEUU, Israel e Irán no cesa y cumple dos semanas desde su inicio el 28 de febrero de 2026. En este escenario, los ataques entre ambas naciones vuelven a poner el foco en la infraestructura petrolera mientras que la presión sobre los mercados energéticos crece.
Donald Trump quiere que Xi Jinping ayude a proteger el estrecho de Ormuz
Altos funcionarios económicos de EEUU y China pusieron fin este lunes a las conversaciones mantenidas en París, con potenciales acuerdos en agricultura, minerales críticos y comercio que podrían ser ratificados en el encuentro entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su par chino Xi Jinping en Beijing. La novedad ocurre en un momento en que el mandatario estadounidense planteó que el país asiático debería ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.
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