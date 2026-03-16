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16 de marzo 2026 - 08:33

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel prevé tres semanas más de ataques contra Irán y crece la presión por el estrecho de Ormuz

La guerra comenzó su tercera semana.

La guerra comenzó su tercera semana.

Por X: @Nexo_Latino

Las acciones en Medio Oriente no cesan y toda la tensión está cargada sobre el paso comercial clave y su impacto en la economía mundial. Minuto a minuto, todas las novedades y actualizaciones del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este lunes apoyo para forzar una apertura del estrecho, paso clave para el petróleo del Golfo Pérsico y el comercio mundial, pero otros socios como Japón y Australia hicieron oídos sordos a la petición.

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Donald Trump quiere que Xi Jinping ayude a proteger el estrecho de Ormuz

china petroleo

Altos funcionarios económicos de EEUU y China pusieron fin este lunes a las conversaciones mantenidas en París, con potenciales acuerdos en agricultura, minerales críticos y comercio que podrían ser ratificados en el encuentro entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su par chino Xi Jinping en Beijing. La novedad ocurre en un momento en que el mandatario estadounidense planteó que el país asiático debería ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

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Irán afirmó que varios países iniciaron conversaciones para asegurar el paso de barcos por el estrecho de Ormuz

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A pesar de las sanciones y el declarado cierre, según Tankertrackers.com desde los ataques del 28 de febrero, Irán ya despachó al menos 12 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz (la información surge de fotos satelitales) en barcos pertenecientes a la “Flota Oscura”.

A pesar de las sanciones y el declarado cierre, según Tankertrackers.com desde los ataques del 28 de febrero, Irán ya despachó al menos 12 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz (la información surge de fotos satelitales) en barcos pertenecientes a la “Flota Oscura”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que varios países se acercaron a Teherán para dialogar sobre el tránsito seguro de buques a través del estrecho de Ormuz. El funcionario aseguró que Irán está dispuesto a discutir mecanismos que permitan garantizar la navegación en este punto clave para el comercio energético mundial.

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Hamás ratificó su apoyo incondicional a Irán

Hamás

Hamás envió a Irán una carta que prometía su apoyo incondicional, junto con "nuestros hermanos en el eje de la resistencia en Líbano, Yemen e Irak". "Bajo su liderazgo, forjaremos las próximas victorias", le dijo el grupo gazatí al líder supremo Alí Jameneí en la misiva.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, respondiendo a la carta en Twitter, la calificó de "prueba irrefutable". "Prueba de que los palestinos están traicionando a sus hermanos árabes", afirmó, refiriéndose a las afirmaciones de Hamas de que otros estados del Golfo son "débiles".

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Israel lanza una nueva ofensiva en el Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el lunes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una maniobra terrestre en el Líbano para "eliminar las amenazas" y proteger a los residentes del norte de Israel.

Israel comenzó a atacar el sur del Líbano menos de 48 horas después de que, junto con Estados Unidos, lanzara los ataques contra Irán hace más de dos semanas. Al menos 850 personas, entre ellas 107 niños, han muerto en el Líbano desde entonces, según informó el domingo el Ministerio de Salud libanés.

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Mercados en alerta por la guerra: el petróleo se mantiene arriba de u$s100 y las bolsas operan con debilidad

Petróleo hidrocarburos barril

Los mercados del mundo siguen con incertidumbre las novedades de la guerra en Medio Oriente. La preocupación acerca de las trabas al suministro global de energía no afloja y eso mantiene la cotización del petróleo por sobre los u$s100 para el barril de Brent. Las principales bolsas de Asia operan a la baja, mientras que Europa y los futuros de Wall Street exhiben un leve rebote.

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Las esquirlas de una guerra (todavía) breve

Por José Siaba Serrate

donald trump dedos

La guerra en Irán estrenó su tercera semana. Pese a que el presidente Donald Trump, el lunes pasado, la dio por “prácticamente terminada”. Irán ya “no tiene marina, no tiene comunicaciones, no tiene fuerza áerea”, dijo. “Si uno mira, ya no les queda nada. Nada en términos militares”. Arrasada, Teherán todavía tiene leverage y voluntad de combate. Además, el régimen islámico mantiene las riendas del poder interno, aunque debió cambiar de ayatolá Jameneí. Muerto el padre, viva el hijo. No importó que Trump lo considerase inaceptable. Irán no es Venezuela. No se rinde, no pide clemencia y promete venganza. Posee misiles, drones y lanzaderas móviles – son apenas una fracción de las disponibles quince días atrás – para asolar a Israel, a sus vecinos y a la navegación por el estrecho de Ormuz (como lo testimonia la destrucción de más de una docena de buques). Esta última facultad – el bloqueo por la vía de la amenaza de agresión de un paso clave para el tráfico de 20 millones de barriles diarios de crudo, una quinta parte del consumo global – es la palanca que compensa la asimetría de poderíos, sostiene la guerra y prende fuego a los precios de la energía.

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La city sigue de reojo la guerra en Medio Oriente

Por Giuliana Iglesias

petroleo suba mercados precio

La creciente incertidumbre internacional por la guerra en Medio Oriente configura un escenario económico desafiante para la Argentina en el primer trimestre del año, junto con la estabilidad del dólar, la tendencia alcista que muestra la inflación desde mediados de 2025.

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La tensión en Medio Oriente complica a la Fed que se reúne esta semana y aleja recortes de tasas

fed reserva federal.jpg

El conflicto en Medio Oriente podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a mantener las tasas de interés sin cambios durante más tiempo del previsto, debido al impacto que la guerra está teniendo sobre los precios de la energía. Este escenario contrasta con el pedido del presidente Donald Trump, que reclama una reducción de los costos del crédito.

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