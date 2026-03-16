Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel prevé tres semanas más de ataques contra Irán y crece la presión por el estrecho de Ormuz

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Hamás ratificó su apoyo incondicional a Irán

Hamás

Hamás envió a Irán una carta que prometía su apoyo incondicional, junto con "nuestros hermanos en el eje de la resistencia en Líbano, Yemen e Irak". "Bajo su liderazgo, forjaremos las próximas victorias", le dijo el grupo gazatí al líder supremo Alí Jameneí en la misiva.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, respondiendo a la carta en Twitter, la calificó de "prueba irrefutable". "Prueba de que los palestinos están traicionando a sus hermanos árabes", afirmó, refiriéndose a las afirmaciones de Hamas de que otros estados del Golfo son "débiles".